Al-Qaïda menace la France et la Suède

Selon le dernier numéro de Sada al-Malahim, le magazine d’Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA), le groupuscule terroriste islamiste envisagerait de frapper la France et la Suède, révèle Le Figaro.

Les dirigeants d’Al-Qaïda accusent en effet la Suède de mener “la guerre à l’Islam” et “aux musulmans”. Ce faisant, l’État membre de l’Union européenne “rivalise avec la France, le Danemark et d’autres pour la première place dans la course à l’opposition à Dieu et à son messager”, déclare un porte-parole du groupuscule, selon un contenu consulté et relayé par le quotidien français.

Passer à l’acte

Al-Qaïda menace de cibler un “ministère” à Paris et de “raser une ambassade suédoise”. Le groupe terroriste estime que les mises en garde verbales ne suffisent pas et que la Suède et la France “ne comprendront que lorsqu’elles seront attaquées”. Le ministère français de l’Intérieur n’a pas réagi à ce stade.

Autodafés du Coran

Ces menaces semblent être liées à plusieurs contextes précis. À deux reprises, en juin et juillet derniers, deux réfugiés irakiens en Suède avaient brûlé et piétiné des exemplaires du Coran, une première fois devant la Grande Mosquée de Stockholm et une seconde fois devant le Parlement. Ils avaient également organisé un rassemblement similaire, mais sans autodafé, devant l’ambassade d’Irak le 20 juillet.

L’abaya en France

En France, l’interdiction de l’abaya, robe traditionnelle musulmane, dans les écoles suscite de nombreuses réactions depuis la rentrée scolaire. La décision contestée du gouvernement a été validé par le Conseil d’État. Le port de l’abaya “s’inscrit dans une logique d’affirmation religieuse”, a estimé le juge des référés, qui avait été saisi en urgence par l’association Action droits des musulmans (ADM).

