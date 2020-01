À cet effet, les préparatifs pour l’élection se déroulent «normalement», a insisté le Président ivoirien, avec notamment, la promulgation de la loi portant recomposition de la Commission électorale indépendante (CEI), le 6 août.

«Les 15 membres de cette commission ont prêté serment le 27 septembre et les commissions électorales ont été installées», a-t-il affirmé, après avoir annoncé le lancement du Registre national des personnes physiques (RNPP) pour l’obtention des cartes nationales d’identité. Une rencontre entre le gouvernement ivoirien et les partis politiques et la société sur l’élaboration du code électoral est prévue, dans ce cadre, en janvier.Le Président de la République s’est voulu clair: «La paix , la stabilité, la modernisation du pays, la cohésion sociale auxquelles nous sommes parvenus sont irréversibles.» Et ce, en raison d’une constitution porteuse de valeurs démocratiques et d’institutions solides «qui garantissent une dévolution démocratique du pouvoir».

L’assistance électorale des Nations unies, de l’Union européenne et de l’Union africaine, de l’Organisation internationale de la francophonie et de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’inscrit dans cette donne, selon le chef de l’État ivoirien.

«Je compte sur chacun et chacune de vous pour être de dignes ambassadeurs de la Côte d’Ivoire auprès de vos États et organisations internationales pour témoigner du dynamisme de notre pays et de son ouverture au monde», a-t-il soutenu.