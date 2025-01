Simon Shuster est le correspondant principal de Time pour l’Ukraine et la Russie.

Pour avoir écrit des articles élogieux sur l'(ancien) président Zelensky, Shuster a bénéficié d’un accès extraordinaire au bureau du président ukrainien. Un portrait ultérieur de Shuster dépeint Zelensky comme délirant. Dans son dernier article, il affirme que l’administration Biden n’a jamais eu l’intention de faire gagner l’Ukraine :

«Lorsque la Russie a envahi l’Ukraine il y a près de trois ans, le président Joe Biden a fixé trois objectifs à la réponse américaine. La victoire de l’Ukraine n’en a jamais fait partie».

L’un des trois objectifs de Joe Biden était d’empêcher une guerre entre la Russie et l’OTAN, et non la victoire de l’Ukraine.

C’est pourquoi, tout au long de la guerre en Ukraine, les États-Unis, de concert avec l’Allemagne, ont bloqué l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN.

En septembre, la dernière tentative de Zelensky auprès de Biden pour obtenir l’accès à l’OTAN s’est terminée sans succès :

«Les appels [de Zelensky] ont reçu un accueil mitigé. Sur la question de l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, Biden n’a pas voulu bouger».

Il en a toujours été ainsi et il en sera toujours ainsi.

Bien qu’elle ait été rejetée à maintes reprises, Zelensky a utilisé l’espoir d’obtenir l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN (et à l’UE) pour commercialiser la guerre qu’il menait.

Aujourd’hui, alors qu’il est manifestement en train de la perdre, il reproche à ceux qui ne lui ont jamais promis l’adhésion à l’OTAN de ne pas l’avoir obtenue :

«Les promesses de l’Occident d’accepter un jour l’Ukraine dans l’OTAN étaient un «mensonge». C’est ce qu’a affirmé le président Volodymyr Zelensky lors du Forum économique mondial de Davos.

De plus, selon lui, les États-Unis et l’Allemagne ont maintenu des contacts avec la Russie tout au long de la guerre.

«De la part de certains États, je pense qu’au départ ce n’était pas une politique très transparente, ils ne nous soutenaient pas dans l’OTAN. Ils ne nous ont pas soutenus dans l’OTAN et se sont contentés de dire que l’Ukraine ferait partie de l’OTAN. Ce n’était pas juste pour l’Ukraine et les Ukrainiens. Et ce n’était pas juste non plus de la part de nos dirigeants. Lorsque certains de nos dirigeants ont dit et promis que nous serions dans l’OTAN, ce n’était pas juste non plus. Ce n’était pas juste non plus. Je pense que l’Allemagne et les États-Unis ont adopté une position de faiblesse. Parce qu’ils avaient un dialogue avec les Russes. Et je crois qu’ils ont perdu ce dialogue. Nous avons perdu, parce qu’ils font toujours appel au fait qu’il y a eu des accords avec les Russes», a déclaré Zelensky».

Cette fausse accusation à l’encontre des pays étrangers, qui promettent l’accès à l’OTAN mais ne le donnent pas, ne sera pas bien accueillie.

Comme le remarque Strana :

«Rappelons que Zelensky lui-même a affirmé à plusieurs reprises que l’Ukraine ferait partie de l’OTAN.

De plus, Kiev exige maintenant l’admission dans l’Alliance comme condition pour faire la paix avec la Russie. Dans le même temps, Zelensky admet que les États-Unis et l’Allemagne s’y opposent».

Alexey Arestovich, ancien conseiller de Zelensky, répond à son affirmation :

«– Que dites-vous ?

Qui est le principal responsable de la diffusion massive de ce mensonge auprès des Ukrainiens, de la persécution de ceux qui ont dit qu’il n’y aurait pas d’OTAN, que c’est une escroquerie, que nous sommes trompés, et que nous avons signé pour sacrifier nos vies pour cela, avez-vous la force de le nommer ?»

Ce à quoi le professeur Glenn Diesen ajoute :

«Les médias occidentaux sont également responsables : Toute personne s’opposant à la mise en place et au sacrifice des Ukrainiens dans le cadre d’une guerre par procuration a été traitée de propagandiste de la Russie. Seule une propagande de guerre infâme et implacable a été autorisée dans les médias».

La guerre par procuration menée par les États-Unis contre la Russie, qui a sacrifié l’Ukraine, était basée sur des recherches sur la manière de faire «s‘étendre la Russie» publiées en 2019 par le groupe de réflexion du Pentagone, la RAND Corp. Cette recherche a été initiée par trois questions :

«1. Quelles sont les plus grandes inquiétudes et vulnérabilités de la Russie ?

2. De quelle manière ces inquiétudes et ces vulnérabilités peuvent-elles être exploitées pour faire s’étendre la Russie ?

3. Quels sont les coûts et les risques associés à chaque option, et quelles sont les perspectives de succès ?»

La RAND a constaté que la manière la plus favorable de «faire s’étendre la Russie» était d’utiliser l’Ukraine dans une guerre contre elle en lui fournissant des armes létales :

«Les États-Unis pourraient accroître leur assistance militaire à l’Ukraine – en termes de quantité et de qualité des armes. (…)

Les États-Unis pourraient également soutenir plus vigoureusement l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN. Alors que l’exigence d’unanimité de l’OTAN rend improbable l’adhésion de l’Ukraine dans un avenir prévisible, le fait que Washington insiste sur cette possibilité pourrait renforcer la détermination de l’Ukraine tout en amenant la Russie à redoubler d’efforts pour empêcher une telle évolution».

Au moment où le conseil de la RAND a été publié, il avait déjà été suivi. Peu après le coup d’État du Maïdan en 2014, la CIA avait lancé une coopération intensive avec les services de renseignement militaires ukrainiens.

«Le partenariat a vu la CIA aider l’Ukraine à reconstruire sa Direction principale du renseignement, connue sous l’acronyme HUR, qui est devenue célèbre pour ses opérations audacieuses. La CIA a finalement consacré des millions de dollars à la formation et à l’équipement des agents de renseignement ukrainiens, ainsi qu’à la construction d’installations, notamment d’une douzaine de bases secrètes d’opérations avancées à la frontière avec la Russie. Les deux services ont également commencé à mener ensemble des opérations conjointes dans le monde entier, le plus haut niveau de confiance pour les services de renseignement, selon les anciens responsables américains».

En 2017, l’administration Trump a commencé à livrer ouvertement des missiles antichars Javelin à l’Ukraine. En 2021, lorsque Biden a pris le relais, les États-Unis ont continué à suivre le conseil de la RAND. Le flux d’armes létales vers l’Ukraine a augmenté. Un soutien verbal à l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN a été apporté par les médias et lors de réunions d’information anonymes. Mais cela n’a jamais été énoncé comme un objectif officiel, car les États-Unis savaient qu’il n’y avait aucun moyen d’y parvenir.

La RAND a énuméré les «avantages» que les États-Unis, et non l’Ukraine, tireraient probablement de cette adhésion. Mais ces avantages découlaient de l’affaiblissement de la Russie, et non de gains réels pour les États-Unis eux-mêmes.

Le rapport énumère également des risques :

«La Russie pourrait aussi provoquer une contre-escalade en engageant davantage de troupes et en les poussant plus profondément en Ukraine. La Russie pourrait même devancer l’action des États-Unis, en intensifiant la situation avant l’arrivée de toute aide américaine supplémentaire. Une telle escalade pourrait faire s’étendre la Russie ; l’est de l’Ukraine est déjà un gouffre. S’emparer d’une plus grande partie de l’Ukraine ne ferait qu’alourdir le fardeau, même si c’est aux dépens du peuple ukrainien. Toutefois, une telle initiative pourrait également avoir un coût important pour l’Ukraine ainsi que pour le prestige et la crédibilité des États-Unis. Elle pourrait entraîner un nombre disproportionné de victimes ukrainiennes, des pertes territoriales et des flux de réfugiés. Elle pourrait même conduire l’Ukraine à une paix désavantageuse».

Les risques décrits par la RAND sont désormais l’issue évidente de la guerre.

Tout cela était connu et disponible grâce à des sources facilement accessibles.

Il est difficile de comprendre pourquoi Zelensky, ou tout autre Ukrainien, s’attendait à autre chose.

L’une des explications est que Zelensky s’est vraiment fourvoyé comme Shuster l’a décrit :

«Sa croyance en la victoire finale de l’Ukraine sur la Russie s’est durcie et inquiète certains de ses conseillers. Elle est inébranlable, à la limite du messianisme. «Il se fait des illusions», me dit l’un de ses plus proches collaborateurs, frustré. «Nous n’avons plus d’options. Nous ne sommes pas en train de gagner. Mais essayez de lui dire cela»».

Résolument opposé à toute négociation de paix, Zelensky formule des exigences de plus en plus criardes.

Outre l’adhésion immédiate à l’OTAN, il réclame désormais une force de maintien de la paix qui n’existe pas :

«Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui cherche à rencontrer le président américain Donald Trump, affirme qu’au moins 200 000 casques bleus européens seront nécessaires pour empêcher une nouvelle attaque russe après tout accord de cessez-le-feu. (…) «De tous les Européens ? Deux cent mille, c’est un minimum. C’est un minimum, sinon ce n’est rien», a déclaré Zelensky lorsqu’il a été interrogé sur l’idée d’un contingent de maintien de la paix dans le cadre d’une interview après avoir prononcé son discours.

Ce nombre correspond à peu près à la taille de l’ensemble des forces armées françaises, estimées à un peu plus de 200 000 par le ministère français de la Défense en 2020».

Il souhaite également que les forces américaines en fassent partie.

Il n’y a aucune chance d’obtenir l’un ou l’autre.

Zelensky est fini et il le sait. Il est peu probable qu’il soit encore en place dans trois mois environ.

