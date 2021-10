Assassinat de Thomas Sankara: enjeux et limites d’un procès historique

Ce procès n’évoquera pas non plus la question du complot international. Malgré des faisceaux d’indices évoquant une implication possible de la Côte d’Ivoire ou de la France, le juge d’instruction n’a pas pu réunir suffisamment d’éléments probants. La France notamment, n’a pas fourni toutes les archives déclassifiées qui avaient été promises.

Un procès « nécessaire »

Bien que ce procès soit imparfait, il reste néanmoins nécessaire pour le Burkina, selon Ablassé Ouédraogo, ancien ministre des Affaires étrangères et président du parti Le Faso autrement : « Moi, je vois que ce procès a trois mérites : le premier, c’est de permettre d’avoir tout au moins une partie de la vérité. Le deuxième sera de permettre aux gouvernants actuels d’avancer sur la question de la réconciliation nationale. Et ce qui est très important, c’est de tourner définitivement cette page triste du Burkina Faso. Le dossier Thomas Sankara a contribué à rendre délétère l’ambiance socio-politique pendant plus d’une trentaine d’années. C’était devenu insupportable. »

