Attaques américaines contre la Chine: bruit de campagne ou complot contre un pays en marche vers le progrès?

L’histoire des Nations nous enseigne que contrairement à la Chine, pays d’une brillante civilisation multimillénaire qui a subi comme l’Afrique des décennies de domination étrangère, d’exploitation barbare et d’humiliation, l’Amérique n’existe sur la carte du monde qu’à partir du 15ème siècle (1492). Créé par des Européens suite à des guerres d’occupation, à l’extermination de peuples autochtones, les Etats Unis d’Amérique doivent en grande partie leur existence et leur développement industriel (socle de leur puissance économique et militaire) à la traite nègrière et à l’exploitation des peuples Amérindiens.

En parlant de la tension sociale qui prévaut dans le pays, le Sénateur de l’Etat de l’Arkansas a décrit l’esclavage comme « un mal nécessaire sur lequel la nation américaine a été construite ». Les descendants des millions de bras valides arrachés à l’Afrique, leur terre natale, sont appelés péjorativement « Afro-américains ». Depuis la fin officielle de l’esclavage et de la ségrégation que vaut la vie d’un Afro-américain au regard de la gouvernance du pays du « rêve » de Martin Luther King ? Quelle place la démocratie américaine (la raison du plus riche est toujours la meilleure) réserve-t-elle aux Afro-américains dont les ancêtres ont largement contribué à bâtir la puissance américaine de leurs mains, leurs sueurs, leurs sangs, souvent sous les coups de fouet dans les champs de canne à sucre, de café, de blé, de maïs, d’arachide, les mines et sur les chantiers de construction de routes et de chemins de fer, etc…? Que vaut la vie des autres peuples du monde au regard du système démocratique américain, un système créé et dominé par les Euro-américains, détenteurs des rênes du pouvoir économique et politique ?

C’est ce système que les USA et l’Occident veulent imposer au reste du monde comme valeur universelle. De ces questionnements me viennent à l’esprit les attaques des USA et des « Etats et Organisations godillots » contre la Chine. Puissance économique et militaire incontestée des décennies durant, les USA semblent souffrir de la montée en puissance de la Chine, un pays en développement qui a souverainement choisi sa propre voie de développement (le socialisme aux caractéristiques chinoises) sous la direction du Parti Communiste Chinois.

Tel un vieux pachyderme sentant le crépuscule de son jour, la perte de sa suprématie, son déclin prochain, les USA barrissent, s’agitent rageusement dans tous les sens, rappellent « le monde libre » à ses côtés. Ce « monde libre » n’est autre que des « pays et organisations godillots », des « béni oui- oui » qui, tels des singes incrédules, apeurées, s’abritent en grimaçant sous la croûte chancelante du pachyderme.

Allégations mensongères au début, les attaques contre la Chine se sont intensifiées ces derniers temps pour devenir brutales, virulentes et menaçantes au vue des succès éclatants de la Chine dans les domaines du développement, notamment: de l’économie (deuxième puissance économique du monde en l’espace de sept décennies) ; des relations internationales (l’Initiative Une Ceinture Une Route, le Forum sur la Coopération Sino-africaine, l’ASEAN, etc… ; du social (plus de cent millions de personnes sorties de la pauvreté en un temps record) ; de la santé (gestion exemplaire de la lutte contre la COVID-19) ; de la sécurité intérieure.

La Chine est un exemple

dans le domaine de la sécurité,

des personnes et des biens.

L’uniformisation de la loi sécuritaire sur tout le territoire chinois (Hong Kong étant partie intégrante de la Chine) vient renforcer les dispositions en cours pour le bonheur des populations. Les livres blancs régulièrement publiés sur les différents domaines édifient éloquemment tout esprit dispos à comprendre ce pays.

Les succès de la Chine dans les divers domaines du développement sont liés au patriotisme et au travail acharné du peuple chinois, non pas à la colonisation, à l’esclavage, à l’extermination ou au pillage de communautés entières. De ce fait la Chine représente un modèle alternatif nouveau pour tous les pays en développement particulièrement ceux d’Afrique.

Les plus récentes étapes des attaques américaines contre la Chine remontent à l’année 2018. Le 13 Décembre 2018 M. John Bolton, Conseiller à la Sécurité du Président américain qualifiait la coopération Sino-africaine en matière de la dette de néocolonialiste. Ignore-t-il que la Chine n’a jamais colonisé un territoire ? Ou tente-t-il de cacher la présence envahissante des Européens, anciennes puissances coloniales en Afrique et en Amérique du Sud ? M. John Bolton devrait savoir que le Franc CFA est le Franc des Colonies Françaises d’Afrique, garanti par la Banque de France et non la Banque de Chine. Au sujet de la dette, le Président de la République du Sénégal, Macky SALL a mis les choses au clair en déclarant: « Nous (les Africains), nous savons ce que nous voulons dans notre coopération avec la Chine…La dette que nous avons avec la Chine est très bien maîtrisée. Cela ne fait l’ombre d’aucun doute ». Par ailleurs John Bolton demeure aphone au sujet des bases militaires américaines et européennes à travers le monde.

Les attaques américaines qui se déroulent comme un complot longuement préparé et brutalement mis en exécution par l’administration de Donald Trump touchent tous les domaines du développement: les domaines du commerce (guerre commerciale insensée, et imposée à la Chine) ; de la technologie (embargo contre Huawei, blocage de Wechat…) ; de la santé (imputation à la Chine de la création et la propagation du COVID-19) ; de la sécurité intérieure (la situation dans les provinces de Hong Kong, Xinjiang, Tibet…).

Les USA vont jusqu’à remettre en question la souveraineté de la Chine en mer de Chine méridionale. Le 30 juillet 2020, à une manœuvre d’intimidation d’une patrouille de porte-avions américains, la Chine a répondu par une démonstration dissuasive d’un escadron de ses forces aériennes.

Le complexe de supériorité qui anime l’attitude des USA me rappelle l’ère de la guerre froide avec l’U.R.S.S. Cette attitude « complotiste » est alimentée par la désinformation entretenue par des médias occidentaux, prétendus spécialistes, qui en réalité savent peu de l’histoire, de la culture et de la gouvernance de la Chine. L’idéologie de cette pratique d’un autre âge prend ses racines dans l’essence des USA : « Nous ne pouvons pas rivaliser avec la Chine, salissons la, détruisons la !». La Chine devient ainsi le pire cauchemar des USA.

Au regard de l’histoire, les Etats-Unis et leur « monde libre » n’ont pas de mandat moral pour faire la leçon à un pays à fortiori la Chine qui n‘a pas de passé impérialiste ou de « préjudice causé à l’humanité ». Les USA et leurs acolytes ont causé la mort de millions d’êtres humains et semé la désolation dans nombre de régions du monde. Une liste assez impressionnante mais non exhaustive des actes barbares de ce pays édifie à suffisance: Les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki (Japon), la guerre atroce du Vietnam, les embargos contre Cuba, l’Iran, le Venezuela… l’invasion barbare (basée sur le mensonge) de l’Irak malgré l’opposition de l’ONU, les guerres interminables imposées aux populations innocentes en Afghanistan, en Syrie, en Libye , en Somalie, les atrocités à Charlottesville, Tulsa, Guantanamo… les coups d’états en Amérique du Sud, les massacres des indiens et bien d’autres ? Nous ne voyons pas la Chine intervenir militairement ailleurs que dans les missions de maintien de la paix des Nations Unies.

Les méthodes de la démocratie à l’américaine consistent à « cacher la vérité historique et à utiliser la brutalité pour imposer ses valeurs aux autres peuples». Le 21 juillet 2020, en décidant de fermer le Consulat général de la Chine à Houston, en violation de tout protocole diplomatique, les USA par la voix de Mike Pompéo disaient que « cette mission diplomatique est une plaque tournante de l’espionnage et du vol de propriété intellectuelle américaine». Il a fait preuve d’incohérence sinon de contradiction en déclarant peu après que« cette fermeture n’était pas une réponse à un dossier spécifique ». Bien évidemment les USA n’espionnent personne. Le FBI (service de renseignements fédéral) et des medias (CNN, CBS, BBC…) ont tous qualifiés de suspecte la raison avancée de « protéger la propriété intellectuelle américaine ». Dans le registre de l’espionnage, en 2013 la Chine avait simplement et courtoisement demandé des explications aux USA après la parution dans la presse d’une carte divulguée par le lanceur d’alerte Edward Snowdon montrant des sites d’espionnage américains dans le monde. Le Consulat des USA à Chengdu que la Chine a fermé en réponse à l’acte peu diplomatique posée par les USA figurait sur ladite liste. La Chine fait preuve de patience. Elle fait toujours recours à la diplomatie au lieu de recourir à la violence verbale, aux insultes et aux intimidations. Tout cela doit nous convaincre que l’impérialisme américain n’a jamais pris fin.

Les USA doivent comprendre que la Chine ne tolérera jamais que leur attitude nuise à la vie du peuple chinois ou entrave sa longue marche vers le progrès.

Au lieu de se joindre aux grandes initiatives de la Chine pour construire ensemble « une Communauté de Destin pour l’Humanité », un monde nouveau et meilleur, les USA diabolisent la Chine et en fait son pire ennemie. On est tenté de se demander « pourquoi les occidentaux ne veulent que du mal aux autres »? La gouvernance Américaine n’est pas la meilleure du monde et ne peut pas être une référence pour tous les peuples du monde, un model universel. L’administration américaine actuelle semble ignorer que certains actes historiques demeurent des références dans les relations entre les Nations. En 1972 lors de la première visite en Chine du Président Nixon, le Premier ministre chinois Zhou Enlai a souligné que « la Chine et les USA devaient bien connaitre leurs divergence et essayer de trouver des points communs pour assurer un nouveau départ à leurs relations bilatérales ». Le Président Nixon a déclaré qu’ « il existait certes de grandes différences entre les deux pays, mais ce qui les rassemblait, c’était leurs intérêts communs qui transcendaient ces différences ». Le Communiqué de Shanghai publié à l’occasion de ladite visite a scellé « la volonté commune des deux pays de se respecter mutuellement et de rechercher un terrain d’entente par-delà les divergences ».

Le comportement de l’administration américaine n’est ni « une guerre commerciale », ni un bruit de campagne électorale mais un véritable complot contre le miracle économique et social chinois. Ce complot a pour objectif essentiel de freiner la marche inexorable de la Chine vers le progrès. L’administration américaine et l’Occident devront comprendre à jamais que contrairement aux pays Africains qui peine à assumer leur souveraineté et courbent l’échine devant les anciennes puissances coloniales après 60 ans d’indépendance, la Chine souhaite respect et considération pour tous les pays du monde. Elle ne craint aucune adversité d’où qu’elle vienne et de quelque nature qu’elle soit. La Chine est arrivée au sommet de la montagne au prix de durs labeurs du digne peuple chinois, attaché à sa culture et à son histoire. Telle une force tranquille, la Chine continue à marcher vers le destin qu’il s’est forgé. Comme l’a dit le Président Chinois Xi Jinping, « rien ne peut entraver la marche du peuple chinois vers le progrès ». /.

Par

Prof. Yoro DIALLO

Chercheur Principal / Directeur Exécutif du Centre d’Etudes Francophones

Directeur du Musée Africain

Institute of African Studies, Zhejiang Normal University, CHINA

E-mail: [email protected] /Tél: (0086)15888991173

