Depuis quelques heures, Patrice Talon est au cœur d’une polémique sur la toile pour ses propos tenus sur l’Afrique lors d’une visite au Brésil.

En effet, lors de sa visite d’État dans le pays de Lula, le président du Bénin n’est pas passé par quatre chemins pour mettre les africains devant leur responsabilité.

Le locataire de la Marina a invité le peuple africain à prendre conscience des causes réelles des difficultés du continent noir. « L’Afrique est faible, pas seulement à cause de l’esclavage, pas seulement à cause du colonialisme, pas seulement à cause du néo-colonialisme », a-t-il laissé entendre devant les micros et caméras.

« Je peux vous dire que le continent africain, en ces temps actuels, est seul responsable de son sous-développement. Je le dis avec toute sa gravité. Je le dis avec le risque que je peux ne pas être compris. Mais c’est ça, ce qui caractérise désormais l’état d’esprit du Bénin », s’est justifié Patrice Talon devant la presse. « Ce n’est pas parce que l’Afrique a été vidée de son énergie, ce n’est pas parce que l’Afrique a été colonisée que la faiblesse d’aujourd’hui de l’Afrique est exclusivement liée à ce passé. C’est trop facile de tenir ce prétexte pour justifier la faiblesse durable et peut être même éternelle de l’Afrique », a ajouté le président béninois. Dans la même veine, Patrice Talon, a invité les peuples noirs à se réveiller autrement. « (…) Qu’ils soient d’Afrique ou de la diaspora, il est temps que les Africains, que les Noirs, sans oublier le passé, ne restent pas enchainés dans le passé. Il est temps que l’homme noir, pris individuellement, que les communautés noires, décident de rentrer dans la compétition en refusant de rester dans les rancœurs du passé », a lâché le président béninois. Selon lui, il ne sert à rien de s’accrocher au passé pour justifier les tares de tout un continent. « Cela nous faiblit, cela nous rend vulnérables. Cela fait que nous ne nous rendons pas compte que nous avons le même potentiel que les autres. Sans oublier les douleurs du passé, si nous nous libérons de cet esclavage nouveau qui est notre souvenir, nous allons nous développer », a-t-il indiqué. Ces propos de Patrice Talon depuis le Brésil ne vont pas plaire à beaucoup de personnes surtout dans un contexte où la France est en difficulté en Afrique. Les commentaires vont bon train sur le net. Dans les débats, Patrice Talon est accusé d’être un défenseur de la France en Afrique. SOurce: https://yop.l-frii.com/

