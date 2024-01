Burkina : Création d’une Brigade spéciale et d’intervention rapide avec rang d’armée

Ouagadougou, 6 janv. 2024(AIB)-Le capitaine Ibrahim Traoré a décrété vendredi, la création Brigade spéciale et d’intervention rapide, une grande unité opérationnelle interarmées, avec rang d’armée, a appris l’AIB.

Selon le décret de création signé vendredi par le capitaine Ibrahim Traoré, la Brigade Spéciale et d’Intervention Rapide qui a rang d’armée, comprend entre autres, un cabinet, un état-major, un Groupement des Forces Spéciales en abrégé GFS et des Groupements d’Intervention Rapide en abrégé GIR.

Elle dispose également d’une Garde Républicaine en abrégé GR, d’un Groupement de Commandement d’Appui et de Soutien en abrégé GCAS comprenant des unités spécifiques et d’un Bataillon d’Artillerie de Campagne et d’Intervention Rapide en abrégé BACIR.

L’ Escadron Aérien d’Intervention Rapide en abrégé EAIR, un Bataillon Blindé d’intervention Rapide en abrégé BBIR, un Bataillon de Commandement d’Appui et de Soutien en abrégé BCAS et un Centre de Formation et de Perfectionnement des Unités Spéciales et d’Intervention Rapide en abrégé CFPUSIR, font aussi parties de ses composantes.

« La Brigade Spéciale et d’Intervention Rapide a pour principale mission de lutter contre le terrorisme sur toute l’étendue du territoire national par des opérations spéciales et des interventions rapides.

Elle participe à la sécurisation du territoire national, à la protection des institutions, des installations sensibles et des hautes personnalités. Elle participe en outre à des missions à l’étranger dans le cadre des conventions bilatérales ou multilatérales », indique le décret.

