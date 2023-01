A Téhéran, l’ambassadeur de France Nicolas Roche a été convoqué le 4 janvier au soir par le ministère des Affaires étrangères. «La République islamique d’Iran, n’accepte, en aucune façon, l’insulte de ses valeurs […] islamiques, religieuses et nationales […] et la France n’a pas le droit d’insulter ce qui est sacré […] pour les pays musulmans sous le prétexte de la liberté d’expression», a indiqué le porte-parole du ministère Nasser Kanani.

L’Iran tient «le gouvernement français pour responsable de cet acte haineux, insultant et injustifié», a-t-il ajouté dans un communiqué, précisant attendre des «explications» de Paris. Ainsi que l’a rapporté l’AFP, l’Iran a fermé un institut français après la publication de ces caricatures.

L’eurodéputée et ancienne ministre Nathalie Loiseau, une des personnalités les plus actives de la macronie sur les réseaux sociaux, a elle décrit la réaction iranienne comme une «tentative d’ingérence» et une «menace» sur Charlie Hebdo. «Que ce soit parfaitement clair : le régime répressif et théocratique de Téhéran n’a aucune leçon à donner à la France», a-t-elle déclaré sur Twitter.

A Washington, le porte-parole du département d’Etat Ned Price, questionné au sujet des caricatures publiées le même jour, a indiqué à la presse que les Etats-Unis se tenaient «du côté de la liberté d’expression» que ce soit «en France ou en Iran».

Charlie Hebdo a publié les caricatures dans une édition spéciale pour l’anniversaire de l’attentat meurtrier contre son bureau parisien le 7 janvier 2015. Ce dernier avait été perpétré par des assaillants déclarant agir au nom d’Al-Qaïda pour venger la décision du journal de publier des caricatures du prophète Mahomet. La publication de ces caricatures avait suscité beaucoup de colère dans les pays musulmans, et les attentats de 2015 avaient apporté une vague de soutien au magazine à travers le monde.

Les publications de Charlie Hebdo sont régulièrement à l’origine de polémiques, alimentant invariablement les passions des uns et des autres sur des sujets de société ou liés à la religion. En tout état de cause, les vagues d’indignation que suscitent les choix du magazine lui offrent une visibilité non négligeable.

