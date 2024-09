Ce qu’il faut retenir du débat présidentiel entre Donald Trump et Kamala Harris

La candidate démocrate à la présidence américaine Kamala Harris a promis d’être une présidente pour tous les Américains lors de ses remarques en clôture du débat télévisé qui l’opposait mardi (mercredi HB) au républicain Donald Trump. L’ancien président américain a quant à lui dépeint une nation en déclin après le mandat du démocrate Joe Biden et de sa vice-présidente Harris.

Au cours de leur premier débat pour la présidentielle américaine de novembre, les rivaux se sont opposé durant 90 minutes sur de nombreux enjeux clés de la campagne comme l’accès à l’avortement, les guerres en Ukraine et à Gaza, le changement climatique, le coût des soins de santé et les divisions raciales aux USA.

Trump de plus en plus agressif

La démocrate Kamala Harris regardait régulièrement les téléspectateurs du débat via la caméra du plateau de la chaîne ABC qui organisait le débat à Philadelphie. Elle les a mis en garde à plusieurs reprises contre les mensonges de son opposant.

Sur scène, M. Trump, au ton de plus en plus agressif au fil du débat, est apparu l’air grave, le visage fermé, le regard braqué vers la caméra sans jamais regarder son adversaire.

“J’ai l’intention d’être une présidente pour tous les Américains”

Kamala Harris

En clôture du débat, Kamala Harris a promis d’être une présidente qui protégera les droits et libertés fondamentales, y compris le droit d’une femme à prendre des décisions concernant leur propre corps. “J’ai l’intention d’être une présidente pour tous les Américains et de me concentrer sur ce que nous pouvons faire au cours des 10 ou 20 prochaines années pour reconstruire notre pays”, a déclaré la démocrate.

Donald Trump, à qui revenait les derniers mots après un tirage à sort entre les deux candidats, s’est interrogé sur le fait que la candidate démocrate n’a pas déjà mis en place toutes ses promesses au cours des trois ans et demi comme de son mandat de vice-présidente des USA.

Les démocrates “ont eu trois ans et demi pour trouver une solution à la frontière. Ils ont eu trois ans et demi pour créer des emplois et toutes les choses dont nous avons parlé. Pourquoi ne l’a-t-elle pas fait ? Elle devrait partir tout de suite”, a attaqué l’ex-président.

Donald Trump: “Nous sommes une nation en faillite”

Il a dépeint une Amérique en déclin après la législature démocrate. “Nous sommes une nation en faillite”, a-t-il critiqué.

Au cours du débat, le républicain s’en est régulièrement pris au président Joe Biden, qui a renoncé à se représenter pour un second mandat. Kamala Harris lui a rappelé que “vous ne vous présentez pas contre Joe Biden mais contre moi” au cours de leur premier débat.

La démocrate a aussi estimé que c’est une “tragédie” d’avoir un candidat présidentiel qui a tout au long de sa carrière “tenté d’utiliser les questions raciales pour diviser les Américains”. L’ancien président avait été prié par les modérateurs de revenir sur de précédentes accusations d’électoralisme de Mme Harris envers la communauté afro-américaine.

Kamala Harris révèle détenir une arme

Donald Trump a aussi assuré que Kamala Harris avait pour projet de confisquer “les fusils de tout le monde”, abordant l’important thématique du port d’armes aux USA, encore récemment endeuillé par une fusillade dans un lycée. Mme Harris a alors révélé pour la première fois détenir une arme assurant ne pas compter “enlever d’ armes à feu à qui que ce soit”. “Alors arrêtez avec ces mensonges permanents à ce sujet”, a-t-elle pointé.

Kamala Harris a par ailleurs aussi raillé l’ancien président sur la conduite de ses meetings électoraux, assurant que “les gens commencent à quitter ses rallyes plus tôt, par épuisement et par ennui”.

Tentative d’assassinat

Le candidat républicain Donald Trump a pour sa part rétorqué qu’il avait “sans doute” été la cible d’une tentative d’assassinat en juillet à cause des attaques de ses adversaires. “Ils parlent de démocratie, (…) je suis une menace pour la démocratie. Mais c’est eux la menace”, a insisté M. Trump à l’encontre du camp adverse.

Le scrutin présidentiel aura lieu le 5 novembre et les candidats sont actuellement au coude-à-coude dans les sondages.

Source: https://www.7sur7.be/monde

Commentaires via Facebook :