Communiqué de l'Administration Postale des Nations unies – APNU

L’Administration Postale des Nations unies (APNU) a annoncé, dans un communiqué, ci-joint, avoir émis, le mardi 26 novembre, six timbres de Trains à Grande Vitesse (TGV), dont celui du marocain ‘’ Al Boraq ‘’, en commémoration de la Journée Mondiale du Transport Durable.

L’APNU souligne dans ce communiqué, que chaque année, le 26 novembre, l’Organisation des Nations Unies reconnaissent le rôle crucial de systèmes de transport sûrs, abordables, accessibles et durables pour tous, dans le soutien d’une croissance économique durable, l’amélioration du bien-être social des populations et le renforcement de la coopération internationale et du commerce entre les pays.

Les six timbres présentent outre Al Boraq opéré par l’ONCF, le Japonais Shinkansen, l’Américain Amtrak Acela, le Chinois Fuxing, le Français Inoui et enfin, l’Allemand ICE.

Les timbres de l’ONU sont disponibles en ligne sur www.unstamps.org et dans les boutiques du siège de l’ONU à New York, Genève et Vienne, où les timbres peuvent être utilisés pour l’envoi postal

Ci-après, le lien du communiqué de l’APNU et photographie des timbres:

https://www.un.org/fr/delegate/des-timbres-pour-la-journ%C3%A9e-mondiale-du-transport-durable

