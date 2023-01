CNN — L’automne dernier, alors que l’Ukraine reconquérait de vastes étendues de territoire dans une série de contre-attaques, elle a pilonné les forces russes avec de l’artillerie et des roquettes de fabrication américaine. Une partie de cette artillerie était guidée par un système de ciblage artisanal que l’Ukraine a développé sur le champ de bataille.

Un logiciel de fabrication ukrainienne a transformé les tablettes et les smartphones facilement disponibles en outils de ciblage sophistiqués qui sont désormais largement utilisés dans l’armée ukrainienne.

Le résultat est une application mobile qui intègre des images satellites et d’autres informations de renseignement dans un algorithme de ciblage en temps réel qui aide les unités proches du front à diriger le tir sur des cibles spécifiques. Et comme il s’agit d’une application, et non d’un élément matériel, il est facile à mettre à jour et à mettre à niveau rapidement, et accessible à un large éventail de personnes.

Les responsables américains familiers avec l’outil affirment qu’il a été très efficace pour diriger les tirs d’artillerie ukrainiens sur des cibles russes.

L’application de ciblage fait partie des dizaines d’exemples d’innovations sur le champ de bataille que l’Ukraine a mises au point pendant près d’un an de guerre, trouvant souvent des solutions bon marché à des problèmes coûteux.

De petits drones en plastique, bourdonnant doucement au-dessus de leur tête, larguent des grenades et d’autres munitions sur les troupes russes. Les imprimantes 3D fabriquent désormais des pièces de rechange pour que les soldats puissent réparer l’équipement lourd sur le terrain. Les techniciens ont converti des camionnettes ordinaires en lanceurs de missiles mobiles. Les ingénieurs ont découvert comment attacher des missiles américains sophistiqués sur des avions de chasse soviétiques plus anciens tels que le MiG-29, aidant ainsi l’armée de l’air ukrainienne à voler après neuf mois de guerre.

L’Ukraine a même développé sa propre arme anti-navire, le Neptune, basée sur des conceptions de fusées soviétiques qui peuvent cibler la flotte russe à près de 200 miles de distance.

Ce genre d’ingéniosité ukrainienne a impressionné les responsables américains, qui ont loué la capacité de Kyiv à proposer des solutions « MacGyver » à ses besoins sur le champ de bataille qui comblent d’importantes lacunes tactiques laissées par l’armement occidental plus grand et plus sophistiqué.

Alors que les responsables américains et occidentaux n’ont pas toujours une idée parfaite du fonctionnement exact des systèmes ukrainiens sur mesure – en grande partie parce qu’ils ne sont pas sur le terrain – les responsables et les analystes open source affirment que l’Ukraine est devenue un véritable laboratoire de combat pour solutions bon marché mais efficaces. “Leur innovation est tout simplement incroyablement impressionnante”, a déclaré Seth Jones, directeur du programme de sécurité internationale au Center for Strategic and International Studies. “Tests de combat dans le monde réel”

Pendant ce temps, la guerre en Ukraine a également offert aux États-Unis et à leurs alliés une occasion rare d’étudier comment leurs propres systèmes d’armes fonctionnent sous une utilisation intense – et quelles munitions les deux parties utilisent pour remporter des victoires dans cette guerre moderne âprement menée. Des officiers des opérations américains et d’autres responsables militaires ont également suivi le succès avec lequel la Russie a utilisé des drones bon marché et consommables qui explosent à l’impact, fournis par l’Iran , pour décimer le réseau électrique ukrainien. L’Ukraine est “absolument un laboratoire d’armement dans tous les sens, car aucun de ces équipements n’a jamais été utilisé dans une guerre entre deux pays industrialisés”, a déclaré une source proche des services de renseignement occidentaux. “Ce sont des tests de combat dans le monde réel.” Pour l’armée américaine, la guerre en Ukraine a été une source incroyable de données sur l’utilité de ses propres systèmes. Selon un officier des opérations militaires américain connaissant le champ de bataille, ainsi qu’une étude récente d’un groupe de réflexion britannique. Mais le lance-roquettes multiple léger M142 de fabrication américaine, ou HIMARS, a été essentiel au succès de l’Ukraine – même si les responsables ont appris de précieuses leçons sur le taux de réparation d’entretien que ces systèmes ont nécessité dans le cadre d’une utilisation aussi intensive. La façon dont l’Ukraine a utilisé son approvisionnement limité en missiles HIMARS pour faire des ravages sur le commandement et le contrôle russes, en frappant les postes de commandement, les quartiers généraux et les dépôts d’approvisionnement, a été révélatrice, a déclaré un responsable de la défense, ajoutant que les chefs militaires étudieraient cela pendant des années. Une autre idée cruciale concerne l’obusier M777, la puissante artillerie qui a été un élément essentiel de la puissance ukrainienne sur le champ de bataille . Mais les canons des obusiers perdent leurs rayures si trop d’obus sont tirés dans un court laps de temps, a déclaré un autre responsable de la défense, ce qui rend l’artillerie moins précise et moins efficace. Les Ukrainiens ont également fait des innovations tactiques qui ont impressionné les responsables occidentaux. Au cours des premières semaines de la guerre, les commandants ukrainiens ont adapté leurs opérations pour employer de petites équipes d’infanterie débarquée lors de l’ avancée russe sur Kiev . Armées de roquettes Stinger et Javelin montées sur l’épaule, les troupes ukrainiennes ont pu se faufiler sur les chars russes sans infanterie sur leurs flancs. Les États-Unis ont également étudié de près le conflit pour tirer des leçons plus importantes sur la façon dont une guerre entre deux nations modernes pourrait être menée au 21e siècle. L’officier des opérations a déclaré qu’une leçon que les États-Unis pourraient tirer de ce conflit est que l’artillerie remorquée – comme le système d’obusier M777 – pourrait appartenir au passé. Ces systèmes sont plus difficiles à déplacer rapidement pour éviter les ripostes – et dans un monde de drones omniprésents et de surveillance aérienne, “il est très difficile de se cacher de nos jours”, a déclaré cette personne. En ce qui concerne les leçons apprises, “il y a un livre à écrire à ce sujet”, a déclaré le représentant démocrate Jim Himes du Connecticut, membre du House Intelligence Committee. “Un drone d’attaque à sens unique de 10 000 $”

Les sous-traitants américains de la défense ont également pris note de la nouvelle opportunité d'étudier – et de commercialiser – leurs systèmes. BAE Systems a déjà annoncé que le succès russe avec ses drones kamikazes a influencé la façon dont il conçoit un nouveau véhicule de combat blindé pour l'armée, ajoutant plus d'armure pour protéger les soldats des attaques d'en haut. Et différentes parties du gouvernement et de l'industrie américains ont cherché à tester de nouveaux systèmes et solutions dans un combat pour lequel l'Ukraine avait besoin de toute l'aide possible. Au début du conflit, la National Geospatial-Intelligence Agency a envoyé cinq drones de surveillance légers et à haute résolution au Commandement des opérations spéciales américaines en Europe – juste au cas où ils pourraient être utiles en Ukraine. Les drones, fabriqués par une société appelée Hexagon, ne faisaient pas partie d'un soi-disant programme d'enregistrement au ministère de la Défense, faisant allusion à la nature expérimentale du conflit. Le vice-amiral de la marine Robert Sharp, alors chef de la National Geospatial-Intelligence Agency, s'est même vanté publiquement que les États-Unis avaient formé un "partenaire militaire" en Europe sur le système. "Ce que cela vous permet de faire, c'est de sortir sous la couverture nuageuse et de collecter vos propres données [de géointelligence]", a déclaré Sharp à CNN en marge d'une conférence satellite à Denver au printemps dernier. Malgré les efforts intenses d'un petit groupe de responsables américains et de l'industrie extérieure, on ne sait toujours pas si ces drones ont jamais participé au combat. Pendant ce temps, plusieurs responsables du renseignement et de l'armée ont déclaré à CNN qu'ils espéraient que la création de ce que l'armée américaine appelle des drones "attritables" – des armes bon marché à usage unique – est devenue une priorité absolue pour les sous-traitants de la défense. "J'aimerais pouvoir fabriquer un drone d'attaque à sens unique de 10 000 dollars", a déclaré l'un de ces responsables avec nostalgie.

