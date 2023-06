Cette année marque le 10e anniversaire de l’initiative « Ceinture et Route ». Au cours de ces 10 années, la Chine et l’Afrique ont travaillé en étroite collaboration, un grand nombre de projets de coopération clés ont été menés à bien de manière ordonnée, le volume des échanges commerciaux Chine-Afrique et des investissements chinois en Afrique n’a cessé d’augmenter, et la coopération économique et commerciale Chine-Afrique a franchi un nouveau palier vers un développement de haute qualité.

Les données montrent qu’au cours des dix dernières années, la Chine a constamment maintenu sa position de premier partenaire commercial de l’Afrique, le commerce Chine-Afrique atteignant 282 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 11,1 % en glissement annuel. En termes de RMB, les importations et les exportations de la Chine vers l’Afrique ont augmenté de 16,4 % en glissement annuel au cours des cinq premiers mois de cette année. L’ampleur des échanges commerciaux a atteint des sommets. Entre 2000 et 2023, la Chine a importé un montant cumulé de 1,42 trillion de dollars d’Afrique et exporté 1,58 trillion de dollars vers l’Afrique. “Les échanges commerciaux entre la Chine et l’Afrique sont mutuellement bénéfiques et complémentaires. Ils soutiennent fortement le développement économique et social des deux pays et profitent aux populations chinoises et africaines des deux côtés”, a déclaré Jiang Wei, directeur du département d’Asie de l’Ouest et d’Afrique du ministère chinois du Commerce.

(Photo : VCG)

Source: https://francais.cgtn.com/

