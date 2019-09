La procureure de la Cour pénale internationale a donc décidé de faire appel de l’acquittement prononcé en faveur de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé le 15 janvier dernier. Ce faisant, Fatou Bensouda relance la procédure pour au moins plusieurs mois et retarde d’autant un éventuel retour de Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire. Retour qui devra d’ailleurs se négocier avec les autorités ivoiriennes puisque l’ancien chef de l’Etat est sous le coup d’une condamnation à 20 ans de prison par la justice ivoirienne. Son hypothétique participation à la présidentielle d’octobre 2020 s’éloigne, laissant le champ libre à certains et un espace politique à d’autres.

Si Laurent Gbagbo n’a jamais fait acte de candidature pour 2020 et que ses proches assurent qu’il n’est obsédé que par la réconciliation et ne pense pas aux élections, sa possible absence l’an prochain ouvre des horizons à certains.

A commencer par Simone Gbagbo. L’ancienne Première dame bat la campagne depuis des semaines et, selon certains analystes, se verrait bien porter les couleurs du FPI-Gbagbo si l’ancien président décidait tourner la page de la politique de boycott des élections. Mais elle a beaucoup d’adversaires dans l’entourage de son mari.

Pascal Affi N’Guessan lui refuse depuis le début ce boycott. Le président de la frange du FPI reconnue par la justice ivoirienne, admet que Gbagbo serait le candidat naturel du FPI l’an prochain s’il était en mesure de se présenter. Dans le cas contraire, lui ira… Il l’a ouvertement annoncé en mars dernier après la rencontre avortée avec l’ancien président.

Si Laurent Gbagbo devait rester à Bruxelles, cela ferait aussi les affaires du PDCI et de son patron Henri Konan Bédié, le nouvel allié de Gbagbo dans la CDRP, la plateforme anti-RHDP constituée en vue de 2020. Lui, ou le candidat du parti si ce devait être quelqu’un d’autre, pourrait bénéficier d’un soutien electoral du FPI sans pâtir de l’ombre de Gbagbo.

Enfin Alassane Ouattara et le RHDP voient un adversaire sérieux, s’éloigner de la compétition présidentielle.

Les partisans de Laurent Gbagbo croient dur comme fer à son retour

Dans le village Blokauss d’Abidjan, au bord de la lagune Ebrié, les soutiens de Laurent Gbagbo s’impatientent. De leur point de vue, leur leader a déjà été innocenté en janvier dernier, après huit ans d’emprisonnement successivement en Côte d’Ivoire puis à La Haye. Ecoutez leurs témoignages.

