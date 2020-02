Le 6 novembre 2019, l’attaque inédite d’un convoi d’employés burkinabè de la société minière canadienne Semafo dans l’est du Burkina Faso faisait 39 morts et une soixantaine de blessés.

L’onde de choc qui s’est propagée dans le pays à la faveur de cette énième attaque a poussé le chef de l’État à réagir. Intervenant le lendemain dans une allocution télévisée sur la chaîne nationale, Roch Kaboré, en plus d’instituer un deuil national de trois jours, annonçait le recrutement de volontaires pour contribuer à la lutte contre le terrorisme.

Le Président burkinabè estime que pour défendre les «intérêts supérieurs de la nation», menacés par le terrorisme, il faut la «mobilisation générale» de tous les citoyens.

Le 21 janvier, c’est à l’unanimité que les députés Burkinabè ont adopté la loi instituant le recrutement de volontaires.

Concrètement, ces volontaires, qui doivent être âgés de 18 ans au moins, seront formés pendant quatorze jours par des experts militaires au maniement des armes et se verront inculquer des notions de conduite et de droits humains. Même après leur déploiement, ils bénéficieront toujours d’un encadrement sur le terrain pour «éviter qu’ils ne soient des milices», a assuré le ministre de la Défense Chérif Sy.

Au Burkina Faso, les avis sont très partagés sur ce recrutement de volontaires qui devront s’engager pour au moins un an, sans percevoir de rémunération. D’aucuns y voient un aveu d’impuissance du gouvernement, qui tente toutefois de désamorcer la tentation de plus en plus forte pour les populations de constituer des groupes d’autodéfense ou de légitimer ceux déjà constitués. D’autres la réponse à l’aspiration légitime des civils de contribuer à l’effort de guerre. Certains encore craignent que cette «solution en trompe-l’œil donne lieu à des actes peu recommandables qui seront perpétrés par les volontaires».

Pour ce qui le concerne, Fabrice Bamouni, secrétaire général de la Fédération des associations de Burkinabè de Côte d’Ivoire (Fedabci), a jugé «suicidaire» l’idée du recrutement de volontaires, préconisant plutôt un renforcement des moyens des forces de défense et de sécurité.

Depuis l’attaque qui a visé les employés de Semafo, la diaspora burkinabè en Côte d’Ivoire, forte de quatre millions de personnes, a décidé de jouer un rôle plus actif dans le combat que mène le Burkina Faso contre le terrorisme, notamment par un appui financier à la prise en charge des déplacés internes.

Comme Fabrice Bamouni, l’analyste politique burkinabè Siaka Coulibaly, interrogé par Spunik, juge «inapproprié» ce recrutement envisagé.

«Ce recrutement me semble inapproprié pour la situation actuelle étant donné le niveau d’engagement des forces de défense et de sécurité qui n’arrivent pas à résorber totalement les offensives terroristes. Dans ce contexte, jeter des citoyens non initiés au combat pourrait conduire à une hécatombe encore plus dramatique que celle que nous connaissons», a répondu Siaka Coulibaly.Se prononçant également sur la question, Oumarou Koalaga, expert en sécurité et défense, contacté par Sputnik, estime que «ces volontaires seraient plus utiles dans le renseignement et non sur le théâtre des opérations».

