Le week-end dernier, le candidat républicain à la présidence américaine Donald Trump a tenu un meeting à Atlanta, dans l’État clé de Géorgie, exactement au même endroit que sa rivale démocrate Kamala Harris quelques jours plus tôt. L’ex-président a semblé s’inquiéter de la foule que la vice-présidente a réussi à attirer lors de son rassemblement.

La popularité de Kamala Harris semble commencer à inquiéter Donald Trump. Mardi dernier, la candidate démocrate a rempli le “Georgia State Convocation Centre” d’Atlanta, une arène d’une capacité de 10.000 spectateurs, lors de son premier grand meeting de campagne, quatre jours avant la venue de son rival républicain. Un événement majeur puisque les deux derniers candidats de son parti, Joe Biden et Hillary Clinton, n’avaient jamais réussi à rassembler une foule de la même taille que M. Trump.

Samedi, le candidat républicain s’en est pris à sa rivale à ce sujet. “Elle était ici il y a une semaine. Il y avait beaucoup de sièges vides. La masse de gens qu’elle a fait venir était là parce qu’elle avait amené deux artistes (les rappeurs populaires Megan Thee Stallion et Quavo se sont produits au rassemblement de Harris, ndlr). Je n’ai pas besoin d’artistes”, a lancé M. Trump. “Je remplis un stade parce que je rends à l’Amérique sa grandeur”.

Trump pointe du doigt l’université d’État de Géorgie

Dans son discours, M. Trump a même affirmé que l’université d’État de Géorgie, à qui appartient l’arène, avait refusé l’accès à ses partisans. Non pas pour des raisons de sécurité, mais pour le contrarier, selon lui. “S’ils empêchent déjà les gens de venir à nos rassemblements, imaginez ce qu’ils feront le jour de l’élection”, a-t-il indiqué.

“Il y a encore des places libres ici, ils pourraient laisser entrer plus de gens”, a-t-il relancé. “Manifestement, Marjorie (Taylor-Greene, représentante républicaine de Géorgie, ndlr), c’est une école très libérale, n’est-ce pas? Je ne suis pas satisfaite de cette école. Ils ne veulent pas montrer que nous avons du succès.”

Bruce Springsteen

Et puis, il a de nouveau attaqué Harris et son arène bondée. “Elle a besoin d’artistes”, a-t-il répété. “Elle tient cette idée d’Hillary. Hillary a amené Bruce Springsteen, je ne l’oublierai jamais, et le lieu était rempli. Pas autant que la nôtre. Je n’ai pas de guitare. Et nos lieux sont plus grands. Nous attirons plus de monde que n’importe qui d’autre. Je me fiche du nombre de guitares qu’ils ont. Ils partent dès qu’elle ouvre la bouche”.