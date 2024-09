Donald Trump : « Je ne me présenterai pas en 2028 si je… »

L’ancien président américain Donald Trump a indiqué qu’il ne se présenterait probablement pas en 2028 s’il arrivait qu’il perde l’élection du 5 novembre 2024 face à la vice-présidente Kamala Harris.

« Non, je ne pense pas. Je pense… que ce sera le cas. Je ne vois pas du tout cela », a-t-il déclaré à l’animatrice de télévision Sharyl Attkisson dimanche 22 septembre 2024, lorsqu’on lui a demandé s’il briguait la Maison Blanche pour la troisième fois.

« J’espère que nous réussirons », a-t-il ajouté.

Donald Trump était le porte-étendard du parti républicain depuis 2016, et s’il devait hypothétiquement se présenter à nouveau dans 4 ans, il serait plus âgé que le président Biden, qui est le président le plus âgé de l’histoire des États-Unis.

« J’ai été un président très important, et je le serais certainement, et peut-être même plus cette fois-ci. Je comprends les pays, je comprends qui nous déchire et qui ne le fait pas », a confié l’ancien président dans l’interview sur la chaîne Sinclair « Full Measure »

Donald Trump a également suggéré qu’il y avait un avantage à ne plus être au pouvoir après avoir perdu l’élection de 2020 face à Biden.

« Cela aurait été plus facile si je l’avais fait, vous savez, de manière contiguë.

Mais l’avantage, plus que tout autre chose, c’est que cela montre à quel point ils étaient mauvais. Cela montre à quel point cette philosophie libérale radicale de gauche est mauvaise », a-t-il affirmé.

Plus tôt ce mois-ci, il a déclaré au podcasteur Lex Friedman qu’il avait « perdu de justesse » en 2020, bien qu’il ait plus tard affirmé qu’il était sarcastique.

Donald Trump a également déclaré qu’il se sentait en sécurité et que les menaces de mort sur sa vie ne changeront pas sa façon de gouverner en tant que président.

« Je pense que je me sentirai en sécurité. Je pense que je vais me sentir en sécurité.

Je ne peux pas avoir peur, car si vous avez peur, vous ne pouvez pas faire votre travail. Donc je ne peux tout simplement pas avoir peur », a poursuivi l’ancien président américain.

Source: https://yop.l-frii.com/

Commentaires via Facebook :