Des détonations ont été entendues lors du meeting du candidat républicain à la présidentielle américaine, qui se déroulait en Pennsylvanie.

ÉTATS-UNIS – Victime d’une « tentative d’assassinat ». Le candidat républicain à la présidentielle américaine Donald Trump a été évacué de son meeting en Pennsylvanie après que des détonations ont été entendues ce samedi 13 juillet. Des images publiées par la télévision américaine montrent le milliardaire avec l’oreille en sang. Le HuffPost fait le point sur la situation ci-dessous.

• Que s’est-il passé ?

À deux jours de la convention républicaine qui va définitivement le désigner candidat républicain pour la présidentielle américaine, Donald Trump était en meeting dans la ville de Butler, en Pennsylvanie. Mais alors que l’ex-président à nouveau en course pour la Maison Blanche venait de débuter son discours, des détonations d’arme à feu ont été entendues.

Il a aussitôt été mis au sol par les agents du Secret service. Au bout de quelques instants, il s’est relevé, entouré par les agents qui l’ont escorté de l’estrade jusqu’à sa voiture. Il a levé le poing en l’air, en signe de défi, sous les acclamations de ses partisans. Son oreille était ensanglantée, comme vous pouvez voir les images ci-dessous. Attention, certains passages de cette vidéo peuvent choquer et heurter la sensibilité.

This was the moment apparent gunshots rang out at a Trump rally today. Trump put his hand to his right ear before he got on the ground.

When he stood back up, face bloodied, he gave a fist pump as Secret Service whisked him away. https://t.co/M8q6Uh35dy pic.twitter.com/LTaYfSIQjw

— POLITICO (@politico) July 13, 2024