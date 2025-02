Bras de fer •Le commerce sino-américain a représenté 500 milliards d’euros de janvier à novembre 2024, avec une balance en défaveur des Etats-Unis

La tension continue de monter entre Washington et Pékin. Et le dossier économique est actuellement la principale source des discordes. La Chine a ainsi promis dimanche de répliquer aux nouveaux droits de douane américains sur ses produits officialisés par Donald Trump, en réaffirmant que les guerres commerciales ne faisaient « pas de vainqueurs ».

Le président américain a imposé samedi 10 % de taxes supplémentaires à celles déjà existantes sur les biens provenant du deuxième plus important partenaire des Etats-Unis, derrière le Mexique. Le commerce sino-américain a représenté environ 500 milliards d’euros sur les 11 premiers mois de 2024 mais la balance est grandement en défaveur des Etats-Unis, avec un déficit de quelque 260 milliards d’euros sur la période, selon les chiffres de Washington.

Pékin se tourne vers l’OMC

« La Chine est vivement mécontente et s’oppose fermement » au relèvement des taxes, a fustigé le ministère du Commerce dans un communiqué, en annonçant des mesures « correspondantes pour protéger résolument » les « droits et intérêts » chinois. « Il n’y a pas de vainqueurs dans une guerre commerciale ou une guerre de droits de douane », a assuré le ministère des Affaires étrangères dans un autre communiqué.

Pékin a également annoncé porter plainte contre Washington auprès de l’Organisation mondiale du commerce pour ce qu’il a qualifié d’« imposition unilatérale de droits de douane en violation sérieuse des règles de l’OMC ». Ces taxes ne sont « pas seulement inutiles à la résolution des problèmes des Etats-Unis, elles sapent aussi une coopération économique et commerciale normale », a dénoncé le ministère du Commerce.

« La Chine espère que les Etats-Unis vont objectivement et rationnellement regarder et s’occuper de leurs problèmes tels que le fentanyl, plutôt que de menacer à tout bout de champ d’autres pays avec des droits de douane », a poursuivi le ministère. Pékin « exhorte les Etats-Unis à corriger leurs pratiques erronées, […] à faire face à leurs problèmes, à avoir des discussions franches, à renforcer la coopération et à gérer les différences sur la base de l’égalité, du bénéfice et du respect mutuels », toujours selon le communiqué.

Source: https://www.20minutes.fr/

Commentaires via Facebook :