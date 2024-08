“Elle est faible, elle est nulle”: Donald Trump a suivi l’investiture de Kamala Harris et n’a pas manqué de donner son avis

C’était un spectacle millimétré jusqu’au moindre détail, spécialement conçu pour redonner espoir à un camp démocrate démotivé. La cérémonie d’investiture de Kamala Harris avait des airs de Super Bowl. Mais il y en a un qui a tout regardé juste pour pouvoir dire qu’il n’a pas aimé du tout. Et c’est Donald Trump.

Le candidat républicain, qui peine à trouver une stratégie depuis qu’il ne fera plus face à un Joe Biden à la peine, a suivi en live la convention démocrate, ce jeudi soir. Il avait assuré qu’il serait “juste, mais critique.” Promesse à moitié tenue: Donald Trump a passé son temps à fustiger sa rivale, l’appelant “Camarade Kamala Harris” ou la qualifiant de “marxiste” tout au long de la cérémonie.

Alors qu’avant l’événement, des collaborateurs du candidat républicain assuraient que celui-ci n’était pas intéressé par ce “publireportage” en faveur de la candidate démocrate, plus de 50 messages sur son réseau Truth Social prouvent que Trump a bien suivi la convention.

Une obsession pour la frontière

“Elle n’arrête pas de parler de son enfance, alors qu’il faudrait d’urgence parler de la frontière, de l’inflation et de la criminalité!”, a-t-il ainsi lâché. “La biographie de Kamala ne fera pas baisser les prix au supermarché ou à la pompe!”

Le républicain a dû toutefois se reprendre quand Kamala Harris s’est aventurée sans hésitation sur le sujet des migrants, qu’il considère comme un de ses points forts dans la campagne. Alors qu’elle évoquait une réforme du système d’immigration, il l’accusait d’avoir “laissé entrer 20 millions de personnes dans le pays en tant que tsarine de la frontière, y compris de nombreux criminels, mutilant et tuant notre peuple.” Des élucubrations qui ne reposent sur aucun fait.

Ses réactions ne semblent pas avoir été validées par ses conseillers en communication, tant elles paraissent spontanées, au risque de tomber fort à côté de la plaque. Quand l’actuelle vice-présidente a évoqué le droit à l’avortement (le cheval de bataille des démocrates qui pourrait faire basculer de nombreux indécis) Trump a réagi de manière assez épidermique. “Tout le monde, Démocrates, Républicains, Libéraux et Conservateurs, voulait que l’arrêt Roe v. Wade soit ABROGÉ et renvoyé aux États” avance-t-il, ce qui est faux.

“Elle est faible et nulle”

Toute la soirée, il a continué à attaquer Kamala Harris sur son propre réseau social. Il a ainsi prétendu qu’elle “détestait Israël”, alors que l’administration Biden n’a jamais renié son soutien à l’État hébreu, y compris par des livraisons d’armes.

“Notre pays est la risée du monde entier!”, a-t-il poursuivi. “Les tyrans se moquent d’elle, elle est faible et nulle, et n’a fait que leur permettre de devenir FORTS, GRANDS et PUISSANTS!”, tout en continuant à prétendre à diverses reprises qu’elle n’avait fait que parler sans agir depuis trois ans et demi à la vice-présidence. “Elle devrait quitter le discours tout de suite, aller à Washington, D.C., fermer la frontière, autoriser la fracturation hydraulique en Pennsylvanie et ailleurs, et commencer à faire les choses dont elle se plaint qu’elles ne sont pas faites. (…) QUE DU BLA BLA, PAS D’ACTION.”

On peut s’attendre à d’autres attaques contre Kamala Harris durant le meeting que M. Trump a prévu pour ce vendredi dans le Nevada, en présence de son colistier.

Source: https://www.7sur7.be/

