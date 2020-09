Entretien téléphonique entre le Roi du Maroc et le Président chinois qui se passe de tout commentaire

Le 31 août 2020, le Roi Mohammed VI du Maroc a tenu un entretien téléphonique avec Monsieur Xi Jinping, Président chinois au cours duquel furent abordées les prochaines étapes de la coopération opérationnelle entre le Royaume du Maroc et la République populaire de Chine dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19. Le développement des relations bilatérales dans tous domaines, notamment le dialogue politique, la coopération économique et les échanges culturels et humains, a également occupé une place de choix lors des discussions entre les deux Chefs d’État.

Au cours de cet entretien, Sa Majesté le Roi du Maroc a tenu à remercier la République Populaire de Chine pour l’appui et l’accompagnement apportés aux mesures préventives fortes prises par le Maroc afin d’endiguer la propagation du COVID’19 et ce, aussi bien en termes d’équipements médicaux et de tests de dépistage, qu’en matière d’échanges d’informations et d’expertise.

Pour sa part, le Président Xi Jinping a affirmé que son pays était disposé à promouvoir la coopération avec le Maroc sur le développement et la production de vaccins contre la COVID-19 et exprimé, au nom du gouvernement et du peuple chinois, sa sincère sympathie et son ferme soutien au gouvernement et au peuple marocain dans leur lutte contre cette pandémie du coronavirus.

Il a, en outre rappelé que le Maroc avait offert un soutien et une solidarité inestimables à la Chine et pris soin des ressortissants chinois bloqués au Maroc de même, a ajouté le Président chinois, que son pays a activement aidé le Royaume du Maroc en envoyant des fournitures anti-épidémiques.

Sur un autre plan, il a ajouté que son pays encourage les entreprises chinoises compétentes à investir et à faire des affaires au Maroc et se tiennent prêtes à travailler de concert avec le Maroc pour renforcer la coopération dans divers domaines dans des cadres tels que l’Initiative « la Ceinture et la Route », le Forum sur la Coopération Sino-Africaine et le Forum de Coopération Chine-Etats Arabes, élaborer un nouveau plan pour les échanges et la coopération entre les peuples durant la période post-pandémie, et s’efforcer d’obtenir de nouvelles réalisations dans le partenariat stratégique Chine-Maroc.

Rappelant que les deux Chef d’Etat avaient conjointement annoncé l’établissement du partenariat stratégique Maroc-Chine lors de sa visite en Chine en 2016, le Roi Mohammed VI a déclaré que son pays était très heureux d’avoir un pays partenaire stratégique comme la Chine.

Le Maroc considère la Chine comme sa priorité absolue en matière de coopération et espère que les deux pays renforceront leur coopération dans divers domaines tels que l’économie, le commerce, les sciences et technologies, et rendront leurs relations bilatérales plus dynamiques, a affirmé le Souverain marocain.

Le Roi Mohammed VI du Maroc a formulé son espoir de voir la coopération bilatérale sur la recherche et le développement, l’achat et la production de vaccins renforcée afin de mieux lutter contre la pandémie du COVID-19.

Farid Mnebhi.

