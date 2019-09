Le président américain Donald Trump, visé par une enquête en vue de le destituer, a affirmé samedi à ses partisans que le sort des Etats-Unis était « en jeu comme jamais auparavant ». Ce message a été délivré par vidéo sur Twitter, dans l’une des attaques quasi quotidiennes du chef de l’Etat contre ses adversaires démocrates. Ceux-ci avaient lancé mardi la procédure d’« impeachment » en raison de ses demandes insistantes auprès du président ukrainien pour nuire à un rival à la présidentielle de 2020, Joe Biden.

They are trying to stop ME, because I am fighting for YOU! pic.twitter.com/xiw4jtjkNl

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2019