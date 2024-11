États-Unis : Menaces visant les alliés qui exécuteraient les mandats d’arrêt de la CPI contre Netanyahu et Gallant

– «À tout allié, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, France, si vous cherchez à aider la CPI, nous vous sanctionnerons», menace le sénateur américain Lindsey Graham, dans une interview accordée à Fox News.

Le membre républicain du Sénat américain, Lindsey Graham, a menacé de sanctionner les alliés des Etats-Unis s’ils venaient à exécuter les mandats d’arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) contre le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu et l’ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant.

« À tout allié, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, France, si vous cherchez à aider la CPI, nous vous sanctionnerons », a déclaré Graham lors d’une interview accordée à Fox News, vendredi en fin de journée.

« Si vous aidez la CPI en tant que nation et forcez le mandat d’arrêt contre Bibi et Gallant, l’ancien ministre de la défense, je vous sanctionnerai en tant que nation », a-t-il ajouté.

Et Graham de poursuivre : « Vous allez devoir choisir entre la CPI et les États-Unis ».

La CPI a annoncé, jeudi, qu’elle avait délivré des mandats d’arrêt à l’encontre de Netanyahu et de Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

Israël mène une guerre génocidaire contre la Bande de Gaza depuis le 7 octobre de l’année dernière, tuant plus de 44 000 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, et en blessant plus de 104 000.

Tel-Aviv s’est également engagé dans une guerre transfrontalière avec le Liban, lançant fin septembre une campagne de frappes aériennes contre ce qu’il prétend être des cibles du Hezbollah. Selon les autorités sanitaires libanaises, plus de 3 600 personnes ont été tuées, plus de 15 300 blessées et plus d’un million déplacées depuis octobre 2023.

Israël est poursuivi devant la Cour internationale de justice pour crime de génocide, en raison de la guerre qu’il mène contre la Bande de Gaza.

*Traduit de l’Anglais par Mourad Belhaj

Source: https://www.aa.com.tr/fr

