Au cours d’un « déjeuner improvisé », les deux chefs d’État ont clarifié leurs positions au sujet de l’Iran, de l’Amazonie et du commerce.

Emmanuel Macron et Donald Trump ont eu samedi, au cours d’un déjeuner en tête-à-tête de deux heures, des « éléments de convergence » sur les grands dossiers du G7 comme le commerce, l’Iran et les feux en Amazonie, a indiqué la présidence française. Avec ce déjeuner « improvisé », le chef de l’État français « a créé les conditions pour un bon niveau de convergence au sein du groupe [du G7] en obtenant des clarifications de Donald Trump » sur les principaux sujets, « accords et désaccords compris », a précisé l’Élysée avant l’ouverture officielle du sommet à Biarritz.

Just had lunch with French President @EmmanuelMacron. Many good things are happening for both of our countries. Big weekend with other world leaders!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 août 2019