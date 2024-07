Le général Mamadi Doumbouya, président de la transition en Guinée, a récemment clarifié sa position sur l’avenir international de son pays. Contrairement à certaines attentes, Doumbouya a décidé de maintenir la Guinée au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), plutôt que de rejoindre l’Alliance des États du Sahel (AES), formée par ses pairs militaires.

Cette décision intervient dans un contexte où la Guinée, sous la direction de Doumbouya, avait suscité des interrogations sur son orientation politique. Le général Doumbouya a affirmé avec fermeté que la Guinée reste attachée à l’unité régionale et à la CEDEAO, soulignant que la coopération régionale est essentielle pour le progrès et la stabilité de l’Afrique de l’Ouest. « Mon pays réaffirme son attachement à la CEDEAO et ne sortira pas de l’union. La Guinée prône l’union entre les Africains et non la division », a déclaré Doumbouya.

Le choix de Doumbouya de rester au sein de la CEDEAO marque un contraste avec la position de certains de ses homologues militaires dans la région du Sahel, qui ont opté pour l’AES, une alliance qui reflète des perspectives plus souverainistes. Le président guinéen a expliqué que rejoindre l’AES ne répondrait pas aux besoins d’unité et de coopération régionale, et que la division ne profiterait à aucun pays africain.

En maintenant la Guinée dans la CEDEAO, Doumbouya affirme son engagement envers la solidarité régionale et l’amélioration continue des relations entre les nations ouest-africaines. Cette décision pourrait également influencer les dynamiques politiques en Afrique de l’Ouest, en renforçant l’idée que la coopération et l’intégration régionales sont cruciales pour faire face aux défis communs.

Source: https://www.toutafrica.com/

