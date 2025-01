Israël garde “le droit de reprendre la guerre” contre le Hamas à tout moment avec l’appui des Etats-Unis aux termes de l’accord de trêve devant entrer en vigueur dimanche, a affirmé samedi soir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

“Comme je vous l’avais promis, nous avons changé la face du Moyen-Orient et en conséquence, le Hamas reste battu et solitaire”, a ajouté M. Netanyahu dans une allocution télévisée, promettant également aux Israéliens de ramener “tous les otages” détenus à Gaza.

“Il s’agit d’un cessez-le-feu provisoire” et “nous nous gardons le droit de reprendre la guerre si besoin et avec le soutien des Etats-Unis”, a affirmé M. Netanyahu, et, le cas échéant, “nous le ferons avec plus de force”.

“Avec cet accord, nous ramènerons à la maison 33 de nos frères et sœurs, la majorité en vie”, a ajouté le Premier ministre israélien en référence au nombre d’otages israéliens à Gaza devant être libérés dans la première phase de l’accord, en échange de centaines de Palestiniens incarcérés par Israël, sur une durée de six semaines.

“Je vous le promets, nous atteindrons tous les objectifs de la guerre et ramènerons tous les otages à la maison”, a ajouté M. Netanyahu.

Avant cette allocution télévisée, le Premier ministre avait affirmé dans un communiqué que le premier échange de prisonniers de la phase un, prévu pour dimanche, n’aurait pas lieu “tant que nous n’aurons pas reçu comme convenu la liste des otages qui seront libérés” à cette occasion.

Selon les informations communiquées par les deux parties, le premier échange de prisonniers ne doit pas avoir lieu avant 14h00 GMT dimanche, soit six heures après l’entrée en vigueur de la trêve. “Nous ne tolérerons aucune violation des termes de l’accord”, ajoute le communiqué de M. Netanyahu.

Source: https://www.7sur7.be/

Commentaires via Facebook :