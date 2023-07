Le 18 juillet de chaque année, institué par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution A/RES/64/13, marque la Journée internationale Nelson Mandela. Cette résolution reconnaît la contribution que l’ex-président sud-africain a apportée à la lutte pour la démocratie et à la promotion d’une culture de paix et de liberté à l’échelle internationale.

La Journée a pour objectif de rendre hommage à l’œuvre accomplie par ce leader inspirant. Elle nous rappelle que chacun à son niveau peut agir et inspirer le changement autour de lui. Et que chacun d’entre nous a la possibilité et la responsabilité de changer le monde pour le rendre meilleur. À l’occasion, dans son message rendu public ce mardi, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a témoigné que Nelson Mandela était un colosse par le courage et la conviction. Un leader, dont les réalisations ont été immenses et l’humanité extraordinaire.

« Un géant de notre temps, que nous honorons le mieux lorsque nous agissons : agir, pour exprimer le poison du racisme, de la discrimination et de la haine ; agir, pour oblitérer les héritages du colonialisme ; et agir, pour promouvoir l’égalité, les droits humains et, surtout, la justice », at-il lancé. Antonio Guterres a fait remarquer qu’à ce jour, la pauvreté, la faim et les inégalités sont en hausse. Les pays croulent sous la dette. La crise climatique a détruit la vie des personnes qui ont le moins gagné à la provoquée. Et notre système financier international, inique et dépassé, ne remplit pas sa fonction de filet de sécurité mondial.

Pour le secrétaire général de l’ONU, il est en notre pouvoir de résoudre chacun de ces problèmes. « Alors, en ce jour où nous célébrons la vie et l’héritage de Nelson Mandela, laissons-nous guider par son esprit d’humanité, de dignité et de justice », at-il indiqué. Et d’insister : « Faisons bloc avec les femmes et les filles, les jeunes et les agents et agents du changement partout dans le monde. Agissons, pour construire un monde meilleur ».

Nelson Rolihlahla Mandela, dont le nom du clan tribal est « Madiba », est né le 18 juillet 1918 à Mvezo (province du Cap) et mort le 05 décembre 2013 à Johannesburg (Gauteng). Il a été l’un des dirigeants historiques de la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale (apartheid) avant de devenir président de la République d’Afrique du Sud de 1994 à 1999, à la suite des ségrégations de l’histoire du paie.

Souleymane SIDIBE

