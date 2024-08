Kamala Harris investie candidate des démocrates à la présidentielle du 5 novembre : Les Américains vont-ils écrire une nouvelle page de leur histoire en élisant une noire?

Sans aucun suspense les démocrates, réunis à Chicago pendant quatre jours dans le cadre de leur convention, ont unanimement jeté leur dévolu sur la vice-présidente, Kamala Harris pour affronter Donald Trump, l’ancien Président et candidat du parti Républicain à la présidentielle du 5 novembre 2024. La convention des démocrates qui a réuni tous les caciques du parti, a été tenue après que le Président sortant Joe Biden ait renoncé à briguer un second mandat à la tête de la première puissance économique et militaire au monde. Le choix de Kamala Harris par les démocrates a déjoué tous les pronostics fallacieux et a mis en mauvaise posture le candidat des Républicains qui caracolait seul à la tête des sondages. Donald Trump puis que c’est de lui qu’il s’agit a désormais une concurrente sérieuse qui chamboule tous les sondages et semble être en position favorable pour être la première femme de surcroit noire présidente des Etats Unis. Les américains vont-ils encore étonner le monde entier en élisant une femme noire à la tête de leur pays ? Quelles sont les chances de Kamala Harris dans une Amérique foncièrement raciste et misogyne ?

Après la grande euphorie de la convention au cours de laquelle Kamala Harris a été adoubée par des milliers de délégués démocrates ayant fait le déplacement à Chicago, place maintenant à la réalité du combat sur le terrain. Sans nul doute, si l’élection Présidentielle avait eu lieu le lendemain de cette grandiloquente convention des démocrates, la vice-présidente Kamala Harris serait élue avec brio, tout comme d’ailleurs Donald Trump au lendemain de la tentative d’assassinat contre lui. Ces moments d’émotion sont de très courte durée, désormais les américains attendent des deux candidats des solutions à proposer à leurs préoccupations majeures. Ils attendent des programmes prenant en compte les défis auxquels l’Amérique est confrontée, qu’ils soient relatif à l’immigration, à l’économie, ou à la sécurité. En attendant leur premier débat télévisé qui est tant attendu par les américains, ils se livrent à des critiques sur leurs bilans. Si pour l’ancien Président Donald Trump, la vice-présidente Kamala Harris est tout aussi responsable de la gestion catastrophique des Etats Unis que Joe Biden, pendant les quatre dernières années de leur présidence, pour la vice-présidente Kamala Harris, Donald Trump serait une menace pour la démocratie et un danger pour l’Amérique.

La Convention de Chicago a été une véritable occasion réussie pour les démocrates de serrer les rangs derrière une candidate charismatique, combative pour ne pas dire providentielle. Pour une des rares fois tous les caciques du parti démocrate, à commencer par le Président Joe Biden, les anciens Présidents Bill Clinton, Barack Obama, les anciennes first ladies Hilary et Michelle, des stars, se sont mobilisés pour donner non seulement un éclat particulier à l’investiture de Kamala Harris, mais aussi et surtout sceller une unité entre les militants. Il reste maintenant à aller à l’assaut des électeurs indécis, aux indépendants et même aux républicains modérés.

Le pays de l’oncle Sam ne finit jamais d’étonner. Ainsi après avoir élu un noir à la tête du pays, en dépit de son relent ségrégationniste, en l’occurrence Barack Hussein Obama, la plus grande démocratie au monde est capable de transcender tous les clivages et clichés que le monde lui colle à la peau pour élire une noire, afin de démentir tous les préjugés. Kamala Harris pourrait bien être cette première femme et de surcroit noire à gouverner la première puissance du monde. Après la première tentative infructueuse de l’ancienne first lady Hilary Clinton jamais une femme n’a été aussi proche de la maison blanche que Kamala Harris. Si rien n’est joué d’avance et que le match est loin d’être gagné, Kamala Harris a désormais le vent en poupe et elle a bouleversé le landerneau politique américain par son style, son charisme et sa combativité. Les sondages bien que serrés lui donnent de l’avance pour le moment sur son rival Donald Trump. Il reste maintenant pour les démocrates de proposer, au cours de la campagne des solutions alternatives aux défis auxquels les américains sont confrontés. Bien qu’ayant la faveur des pronostics et des sondages, la candidate des démocrates doit encore convaincre les nombreux indécis, car l’élection américaine se gagne souvent sur des petits détails, voir des faits divers.

Quelles sont les chances de Kamala Harris dans une Amérique où le racisme et la misogynie sont encore vivaces ?

La question que beaucoup d’observateurs de la scène politique américaine se posent est celle de savoir comme un pays conservateur, voir misogyne comme les Etats Unis va-t-il élire une femme de surcroit noire à la Maison Blanche. Ces mêmes observateurs affirment sans ambages que l’Amérique est le pays de toutes les possibilités et qu’elle est capable de transformer l’impossible en possible. Aujourd’hui les électeurs américains ont à choisir entre l’avenir incarné par une femme noire et plus jeune, en l’occurrence Kamala Harris et Donald Trump qui incarne plutôt le passé ! La vice-présidente Kamala garde toutes ses chances car en plus de l’unité affichée du camp démocrates et surtout du fait qu’elle soit femme et d’une génération plus jeune que celle de son rival Donal Trump, avec une équipe de campagne tout aussi jeune et pleine d’énergie capable de diffuser le message de positivité afin de maximiser ses chances face à Donald Trump. Un autre atout de la candidate démocrate est à coup sûr les fonds qu’elle a mobilisés, on parle de plus de 600 millions de dollars. Que dire de son colistier Tim Walz qui pourrait séduire une partie de l’électorat Pro-Trump.

Il est vrai que ses détracteurs pensent qu’elle est membre de l’impopulaire administration Biden et par conséquent partage le bilan avec ses performances plus ou moins convaincantes en tant que vice-présidente, ce qui a semé le doute chez certains. Mais ses débuts de campagne semblent rassurer certains électeurs. Elle essaie de jouer entre la promotion du bilan de la présidence Biden tout en essayant de se démarquer pour créer cette impression de nouveauté. Bref le premier débat télévisé sur les programmes des deux candidats sera déterminant pour la suite de cette élection inédite entre Kamala Harris et Donald Trump.

Youssouf Sissoko

