La démocratie populaire sur l’ensemble du processus est une originalité chinoise dont les impacts sont ressentis au-delà des frontières chinoises

La Chine est, par essence, une démocratie populaire. Par son appellation de République populaire, on peut bien comprendre que le peuple est le noyau central de la gouvernance en Chine, un pays socialiste aux caractéristiques modernes, en pleine évolution. En effet, il faut noter que cette puissance expérimente à sa manière la démocratie, cette vertu universelle certes, mais dont le libre choix revient à chaque peuple d’en définir le mode de fonctionnement et d’implémentation pour s’autodéterminer et satisfaire les besoins des populations. Ainsi donc, la Chine, dans son génie créateur, a adapté ce principe selon sa propre histoire, selon ses propres réalités, selon sa propre culture depuis 1949, date de son indépendance. Cette démocratie se raffermit au fil du temps, sans jamais oublier son contexte d’application qui reste le territoire chinois. La démocratie chinoise tient en effet fortement compte de l’évolution du temps. Elle se réinvente et s’adapte, voilà pourquoi elle garantit l’aisance moyenne à 1,4 milliard de Chinois, comme nous pouvons le constater ces dernières années. Dans cette dynamique, et restant fidèle aux attentes des populations, le président Xi Jinping, après son accession au pouvoir suprême en 2012, a vulgarisé la notion de démocratie populaire sur l’ensemble du processus. C’est une forme de démocratie authentique, typiquement chinoise, implémentée en Chine. C’est donc une initiative chinoise, pensée, implémentée par le peuple chinois, selon ses aspirations, selon sa volonté, selon son environnement. De ce fait, c’est donc une originalité typiquement chinoise.

Notons qu’à la suite de ses illustres prédécesseurs, Xi tient à ce que les options politiques chinoises soient une volonté populaire à tous les niveaux, c’est-à-dire du niveau central au niveau communal en passant par les niveaux provincial et départemental. Cela signifie en d’autres termes que le peuple est la raison fondamentale des actions politiques. La devise du Parti communiste chinois nous le rappelle si bien : « Servir le peuple ». « Nous devrons garder fermement à l’esprit que l’État, c’est le peuple ; et le peuple, c’est l’État », a relevé le président Xi Jinping. Ça veut dire que les élus sont et doivent être au service du peuple. De la sorte, cette démocratie est profitable à l’ensemble du peuple. Cela signifie proprement que le peuple est également le bénéficiaire de cette démocratie. Ces dernières années, cette démocratie populaire sur l’ensemble du processus apporte des résultats tangibles. Devenue une économie mondiale majeure, la Chine, grâce à sa démocratie d’aisance moyenne, a sorti environ des centaines de millions de ses citoyens de la pauvreté. Et depuis le 25 février 2021, la Chine a éradiqué l’extrême pauvreté parmi sa population. Le dynamisme de son économie constatée ces dernières années est profitable à l’ensemble de ses partenaires. On témoigne les fruits de l’initiative « la Ceinture et la Route ».

De ce fait, la démocratie populaire sur l’ensemble du processus apporte une inspiration positive au Cameroun en particulier et en Afrique d’une manière générale. La Chine prône la non-ingérence dans les affaires internes des États. Elle met à profit et la partage sa sagesse, ses propositions avec ses partenaires dans la résolution des conflits. Sur le plan politique par exemple, la sagesse chinoise a été utile au Cameroun. Rappelons que l’organe consultatif chinois suprême, à savoir la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), qui regroupe des partis, des groupes de minorités, des composantes sociales, entre autres, a une longue histoire de collaboration et de partage d’expérience avec les autres du Cameroun. Ainsi, cet organe s’est montré solidaire pour la lutte de libération politique du Cameroun avant et après l’indépendance en 1960. La Chine continue d’être aux côtés du Cameroun, en période difficile comme de joie. À titre d’exemple, le soutien chinois a été perceptible au plus fort de la COVID-19, avec les dons des kits et vaccins offerts par la République populaire de Chine au gouvernement camerounais. Depuis la survenue de Boko Haram à l’Extrême-Nord, la crise sociopolitique dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest, la Chine est aux côtés du gouvernement dans les solutions efficaces. Sur le plan économique, les entreprises chinoises construisent des infrastructures autoroutières, routières, portuaires, minières, de l’électricité, de barrages, de tourisme, etc. Par-dessus tout, dans son évolution démocratique, cette démocratie chinoise est donc bien perçue au Cameroun, elle est profitable aussi au Cameroun.

La démocratie populaire sur l’ensemble du processus est également profitable dans le domaine de coopération fructueuse qui s’observe depuis ces dernières années. Avec des investissements chinois importants réalisés ces derniers temps dans les pays africains. Notons que, depuis 2000, dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), des lignes solides ont été construites entre les deux parties et beaucoup d’Africains tirent largement profit de ce partenariat. Sur un autre plan, le développement protéiforme de la Chine profite non seulement à sa population, estimée à 1,4 milliard, mais aussi à ses partenaires répartis dans le monde. Dans le commerce mondial, la Chine est la deuxième économie mondiale et le deuxième importateur mondial. Ce statut profite à toute l’humanité. En étant premier partenaire commercial de l’Afrique depuis 2009, la Chine contribue à la sécurité alimentaire, vestimentaire, l’amélioration technologique du continent et au-delà. En somme, la politique d’ouverture, d’inclusion de ce géant qui est attaché au partenariat d’égal à égal est la clé de l’avenir pour une communauté de destin.

La Chine est tournée vers un développement protéiforme

En 2022, j’ai fait un stage d’études en Chine pour six mois. Cette formation est une belle opportunité, une occasion idoine et unique qui nous a permis d’étudier, de comprendre la véritable et authentique Chine, aujourd’hui deuxième puissance mondiale, dans ses facettes essentielles à savoir la politique, l’économie, la culture, la diplomatie, la société. Durant mon stage, chacune des autorités chinoises au niveau provincial, départemental, communal, en ce qui la concerne, nous a ouvert les portes de leurs villes, de leurs entreprises, leurs culturels et touristiques ; ce qui nous a permis de se frotter à plusieurs réalités également édifiantes. De cette belle aventure chinoise, nous tirons donc de riches expériences, avec désormais un nouveau regard jeté sur la Chine, une perception positive et nettement différente de celle que nous avions avant notre séjour d’études. Que ce soit au nord, au sud, à l’est ou au sud, le peuple chinois est un peuple ouvert, aimant, chaleureux, accueillant que la plupart des stagiaires ont découvert, ce qui a favorisé notre apprentissage. La Chine urbaine est bien, mais la Chine rurale est meilleure. C’est-à-dire que les progrès réalisés par la Chine, dans tous les domaines, sont visibles, palpables : le développement est globalement équilibré entre les provinces, les départements, les communes. Un citoyen chinois qui vit à Yantai dans la province du Shandong n’a rien à envier à son compatriote vivant à Beijing, par exemple. Il a les mêmes commodités modernes lui permettant de vivre dans une aisance acceptable.

Selon les chiffres officiels, le niveau de vie des Chinois s’est nettement amélioré, avec des centaines de millions de personnes qui sont sorties de l’extrême pauvreté ces dix dernières années grâce à une politique de suivi rigoureux dans les villages. Plus intéressante, en 2022, l’espérance de vie des Chinois est désormais de 78,2 ans. C’est un exploit qui revient, in fine, à l’implémentation des bonnes options publiques prises ces dernières années avec en bonne place la démocratie populaire sur l’ensemble du processus. Ce qui est encore frappant, c’est le développement dans le domaine de l’aviation civile, dans le domaine de l’exploration spatiale. Notons surtout, le développement de technologie. Selon une étude publiée en mars 2023, en termes d’innovations technologiques, sur 43 domaines critères d’innovations technologiques, la Chine est sortie première dans 37 points. Cela n’est pas le fruit du hasard, en Chine, la 5G gagne du terrain et déjà, on pense à la 6G. L’anticipation technologique est réelle. Les transactions en ligne sont rapides, sécurisées. Il n’y a pas de plaintes. J’avais expérimenté cette modernité à travers mon téléphone. Le service est diligent, rapide, sécurisé, moins tracassier. Enfin, je voudrais signaler le fait que la Chine est un pays où la sécurité est quasiment assurée à 100 % aux populations, nationaux comme étrangers. Par exemple, tu peux aller dans une banque dans n’importe quelle ville chinoise, à une heure indue, retirer de l’argent dans un guichet automatique, sans crainte d’être agressé par des bandits. Le risque d’agressions est nul, c’est quasiment impossible d’entendre parler de cas d’agressions ni de vol en Chine. Le système de sécurité est très bien garanti. C’est un des points positifs aussi de la Chine.