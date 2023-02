La France manifeste contre la réforme des retraites, Mélenchon lance un message à Macron: “S’il compte sur l’usure, il se trompe de pays”

“Monsieur Macron, s’il compte sur l’usure se trompe de pays”, a déclaré samedi à Marseille le leader des Insoumis Jean-Luc Mélenchon lors de la manifestation contre la réforme des retraites, prévoyant “la journée sociale la plus dense depuis 50 ans” en France.

“Ici c’est la France et le peuple a un tempérament rebelle”, a-t-il ajouté peu avant que le cortège ne démarre, ouvert par le syndicat CGT avec en bande sonore “Y a pas d’arrangement”.

“Moralement, il a perdu déjà”

“Les gens ne veulent pas de ces deux années de travail supplémentaires à un âge où l’on est pour beaucoup plus fragile physiquement”, a ajouté M. Mélenchon, soulignant qu’avec les mécanismes de décote et les carrières hachées, “beaucoup devront attendre les 67 ans pour pouvoir partir à taux plein. Donc franchement c’est trop”.

Déplorant que le président et son gouvernement refusent de retirer ce projet de loi, il a estimé que la manière d’agir d’Emmanuel Macron est “une incitation à la violence”. “Il a l’air de dire aux gens +quand vous faites des choses tranquillement et normalement, je m’en fous”.