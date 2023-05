Youssef Hindi a rassemblé là ce qui lui permet d’établir le récit d’une guerre, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment, celle qui oppose les États-Unis à la France, à l’Europe, au monde, pour reprendre les termes du « dernier Mitterrand ». Cette guerre a une histoire, qui dépend des techniques, de l’art militaire, de l’économie, des lieux, mais elle a aussi une généalogie. Le déterminisme fait place à l’engendrement avec ce que celui-ci comporte toujours d’aventuré, et pour la reconstituer, il faut remonter loin dans le temps, aux Grecs, à Athènes et à son hégémonie maritime. Cette guerre se révèle non pas une guerre de tous contre tous mais une guerre de quelques-uns contre tous. Cette guerre n’est pas une lutte des classes, mais une guerre contre toutes les classes, une guerre contre la société, contre toute société, une guerre transversale.

Dans un second temps, l’auteur déplace le point de vue. Nous quittons la strate matérialiste de ce conflit pour nous déplacer vers le terrain de la « théologie politique » et nous retrouvons la visée des précédents travaux de Youssef Hindi. On ne saurait expliquer la politique sans explorer sa substructure théologique, son fond religieux. Il faut mener une enquête, c’est le sens du mot grec « historia », plus profondément que les historiens nous ont appris à le faire et remonter aux sources de « la violence mythique ». Il nous faut quitter Athènes et nous rendre à Jérusalem, nous demander le rapport qu’entretient l’élection divine et la « Destinée manifeste » des États-Unis. L’auteur poursuit sa réflexion en analysant la fin de l’État de droit, conséquence de la guerre que nous mène l’Amérique.

source : Strategika

