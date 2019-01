Le continent est le terrain d’une guerre d’influence sans précédent entre les deux plus importantes économies de la planète, estime notre chroniqueur.

Chronique. Le continent africain est le terrain d’une guerre d’influence sans précédent entre les grandes puissances : Chine, Etats-Unis, Russie, mais aussi Japon, Inde et Turquie… Ces pays ont remis le cap sur l’Afrique avec un objectif : tisser de nouveaux réseaux d’influence et contrer la montée en puissance de leurs ennemis.

Approuvée juste avant Noël par le président des Etats-Unis, la nouvelle politique américaine vise d’abord à contrer la présence chinoise et russe sur le continent. Des pays qui ciblent « délibérément et de manière agressive leurs investissements dans la région pour avoir un avantage compétitif sur les Etats-Unis », a justifié John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump.

« Pratiques prédatrices »

L’homme est un farouche opposant à Pékin. Il a toujours appuyé là où cela fait mal aux intérêts chinois. Il avait même prôné il y a dix ans l’indépendance de Taïwan et l’ouverture d’une base américaine sur l’île. Aujourd’hui, il s’attaque à la Chinafrique et veut contrer ce qu’il appelle ses « pratiques prédatrices ». Mais regagner la confiance des pays africains ne sera pas forcément facile pour une administration encore marquée par les déclarations d’un Donald Trump qui parlait il y a tout juste un an au sujet de l’Afrique de « pays de merde ».

Une telle volte-face en moins de douze mois laisse forcément sceptique d’autant que la stratégie américaine ne semble construite que pour mettre Pékin en échec. Ainsi le lifting de l’Overseas Private Investment Corporation (OPIC). L’agence verra ses fonctions élargies et sera dotée de 60 milliards de dollars (52 milliards d’euros) pour investir dans les pays en développement. C’est exactement la même somme que celle annoncée par Pékin en septembre 2018 lors du dernier sommet Chine-Afrique.

L’actuelle institution de financement du développement est intégrée à une nouvelle entité et autorisée à investir dans des actions sous le nom de Société américaine de financement du développement international (International Development Finance Corporation, IDFC). « En utilisant une politique connue sous l’appellation de prêter pour posséder (Loan-To-Own Program), la Chine rend des pays enchaînés par la dette et par conséquent très dépendants d’elle. Cela équivaut à une guerre économique », avait expliqué le président et directeur général de l’OPIC, Ray Washburne.

En effet, Washington s’inquiète surtout de la capacité chinoise de saisir les infrastructures qu’elle a financées et construites en cas de défaut de paiement des Etats. Les rumeurs autour d’une possible saisie d’infrastructures stratégiques à Djibouti ou au Kenya sont légion, mais aucune n’est confirmée.

Contre la diplomatie de la dette chinoise

Ironie de l’histoire, le directeur général reprend à son compte la citation de Mao Zedong : il vaut mieux proposer à un pauvre de lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson, estimant ainsi que les Etats-Unis investiront eux dans l’économie réelle pour le bien des Africains et de la croissance économique.

La stratégie américaine est donc très différente de celle des Chinois. Pékin prête aux Etats mais, dans les faits, les fonds vont généralement directement dans les poches de ses entreprises, maîtres d’œuvre dans les grands travaux en Afrique. Les Etats-Unis, eux, vont prêter aux entreprises américaines, certes, mais aussi à des coentreprises dont au moins 51 % du capital est américain afin de leur permettre d’investir dans des pays en développement. Il s’agit de se substituer au marché et offrir une assurance risque pour les inciter à travailler en Afrique et dans des zones risquées. Aucun secteur en particulier ne sera privilégié, mais l’agence affirme que les fonds devront servir – et c’est large – les intérêts stratégiques des Etats-Unis.

En réalité, Washington espère surtout créer un bouclier contre la diplomatie de la dette chinoise en proposant une autre approche et un canal d’investissement pour ses entreprises. Mais cela n’a guère de sens. D’une part, il s’agit d’une politique défensive qui n’est construite que dans un objectif d’opposition et n’a donc aucune réelle ambition de développement ou de coopération. Les gouvernements africains y verront forcément une approche opportuniste.

Ensuite, la vision américaine ne prend pas en compte la réalité des investissements chinois qui passent en grande partie par la capacité des institutions financières du pays à travailler avec les grandes entreprises chinoises et à se focaliser sur les infrastructures et l’extraction des matières premières. Les Etats-Unis risquent de saupoudrer le continent avec des investissements disparates et à court terme sans grande visibilité.

Des zones jugées stratégiques

Enfin, Pékin a plus d’une carte dans son jeu. Elle s’appuie sur des institutions financières originales comme la banque des Brics (le club des puissances émergentes), la banque asiatique d’investissement dans les infrastructures ou le fonds Chine-Afrique pour le développement. Des outils très efficaces pour lever des fonds et engager rapidement les travaux avec une diligence beaucoup moins contraignante que celle des pays occidentaux.

Quelle sera la capacité de Washington à agir rapidement sur le terrain ? La nouvelle agence américaine va cibler les entreprises du secteur privé : elle ne prêtera pas aux gouvernements contrairement aux Chinois. Les sommes prêtées ne serviront pas à financer des grands travaux mais comme capital-investissement afin d’aider les entreprises à financer leurs projets un peu sur un modèle de start-up.

Pour l’Afrique, cela promet l’arrivée de nouveaux acteurs et espérons-le des partenariats avec des entreprises locales, de l’emploi et une nouvelle marche vers l’industrialisation du continent. Mais on peut aussi redouter que les Etats-Unis jettent de l’huile sur le feu en tentant systématiquement de contrer les investissements chinois dans des zones jugées stratégiques comme à Djibouti, en Zambie ou au Kenya et tenter de ramener ces pays dans leur zone d’influence.

L’Afrique s’affirme en 2019 comme l’échiquier d’une guerre froide où les deux plus grandes économies de la planète avancent leurs pièces. Reste à en tirer des bénéfices. Mais pour cela, le continent devra avoir une stratégie beaucoup plus collective et claire.

Sébastien Le Belzic est installé en Chine depuis 2007. Il dirige le site Chinafrica.info, un magazine sur la Chinafrique et les économies émergentes.