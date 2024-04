L’ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, a livré un discours à l’occasion de la fête de la Renaissance du PPA-CI à Agboville.

L’homme politique a déclaré que plus personne n’accordera de l’importance au franc FCA d’ici quelques années.

Il annonce également qu’il avait compétir, revenir au-devant de la scène politique.

« Le franc CFA, les gens vont le quitter bientôt (…) regardez d’ici 10 ans, les gens partiront un à un de la BCEAO. Je veux compétir (…) qui parle derrière moi que je n’entends pas ? », a déclaré Laurent Gbagbo.

Mais cette déclaration divise les internautes. Certains le soutiennent tandis que d’autres soulignent le fait qu’en 2010, il clamait les mérites de cette monnaie.

« Gbagbo n’a vraiment pas de vision, il suit la clameur publique. Concernant le FCFA son livre programme en 2010 fait la promotion du FCFA.

D’ailleurs, il s’est engagé à faire en sorte que la zone franc soit attractive afin d’attirer le Ghana, le Liberia, la Gambie, la Sierra Leone, etc.

Devenu par la force des choses panafricain, il se sent obligé de suivre l’opinion. Ko les gens vont quitter d’ici 10 ans. Et toi-même tu comptes quitter oui ou non ? Il ne va jamais répondre ».

« Mon président Gbagbo n’a jamais changé sa politique. Depuis qu’il était opposant, depuis au temps d’Houphouet Boigny jusqu’à présent.

Liberté pour de la Côte d’Ivoire et l’Afrique des mains des Français. Une chose qui a amené des combats et a causé sa chute en 2010, mais il ne change pas de jeu politique et c’est ce qui fait de lui le Woody, un garçon ».

