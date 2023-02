Lavrov en Afrique: les Occidentaux “ne croient en aucune démocratie”

“Le fait qu’ils [les Occidentaux, ndlr] vont aux quatre coins du monde et tentent de persuader les pays en développement de condamner la Russie et de rompre des relations avec elle. Ce fait ne dit qu’une chose: ils ne croient en aucune démocratie, en aucune égalité entre les États sur la scène internationale. Sinon, ils laisseraient les pays en développement tranquilles et respecteraient leur droit de déterminer leur manière d’agir dans les affaires mondiales”, a déclaré M.Lavrov.

Lavrov appelle l’Occident à connaitre sa place

Plus tôt, en visite au Mali, le ministre a appelé les anciennes métropoles coloniales à “connaître leur place dans le format actuel du développement des relations internationales” et à “s’habituer au fait que le monde a changé”. Le diplomate a notamment critiqué les propos de Josep Borrell qui avait qualifié le Mali et l’Érythrée de “pays faciles” pour la Russie et avait accusé Moscou de répandre des mensonges sur le continent africain. D’après M. Lavrov, Borrell “ne sait pas comment cacher la nature raciste de sa vision du monde”.