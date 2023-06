Le gouvernement burkinabè a adopté l’Initiative présidentielle pour la production agricole 2023/24 visant à mettre en valeur 11.000 hectares et produire environ 190.000 tonnes de céréales et légumes. 3.000 militaires et supplétifs de l’armée ainsi que 4.000 personnes déplacées internes seront mobilisés pour sa réalisation.

Mercredi 31 mai, le Burkina Faso a adopté une initiative présidentielle pour la production agricole 2023/24.

D’un coût de plus de 22 milliards de FCFA (35 millions de dollars), elle permettra de produire environ 190.000 tonnes de céréales et légumes sur à peu près 11.000 hectares.

“Les objectifs de cette initiative sont, entre autres, la satisfaction de la demande nationale en riz dans un contexte marqué par des contraintes sécuritaires, les changements climatiques et des restrictions d’importations liées à la crise russo-ukrainienne. L’initiative vise également à la préparation des forces combattantes au métier de l’agriculture après la guerre contre le terrorisme et la production du sorgho, du maïs et du mil à haut rendement par les volontaires pour la défense de la Patrie (VDP)”, selon le gouvernement.

Selon son porte-parole, Jean-Emmanuel Ouédraogo, à travers cette initiative le chef de l’État a voulu “impliquer les forces combattantes dans la production agricole afin qu’on ait les capacités d’assurer la sécurité d’un certain nombre de sites pour la production”.

La contribution des détenus envisagée

L’initiative qui va mobiliser plus de 1.000 militaires, plus de 2.000 volontaires pour la défense de la patrie et plus de 4.000 personnes déplacées internes, comprend trois composantes.

La première est l’initiative d’urgence pour l’intensification de la riziculture qui va concerner 4.000 hectares.

La deuxième est le Programme alimentaire militaire du Burkina qui va mobiliser 3.500 hectares. La composante numéro trois correspond à la production de défense de la patrie contre l’insécurité alimentaire (PDPIA), sur 3.500 hectares.

“Et des mécanismes sont en train d’être étudiés pour mettre à contribution les détenus”, a souligné le porte-parole du gouvernement cité par le site d’information Koaci.

Source: https://fr.sputniknews.africa/

Commentaires via Facebook :