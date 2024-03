Ouagadougou, 23 mars 2024 (AIB) – Le Gouvernement du Burkina Faso s’est dit «sidéré», samedi à Ouagadougou, par un article à charge de l’Associated Press (AP), accusant les forces régulières engagées contre les terroristes, de massacrer «de plus en plus» la population civile.

«Il est à craindre que (l’Associated Press) en soit arrivée à se cacher sous la couverture du journalisme pour prendre une part active à la campagne de communication orchestrée contre le Burkina Faso», insinue le gouvernent burkinabè dans un communiqué rendu public ce samedi.

L’article incriminé, publié le 22 mars sur le site de l’Agence américaine de presse et rédigé sur la base de trois intervenants présentés par l’agence comme étant des «rescapés», indique que «les forces de sécurité burkinabè tuent de plus en plus de civils» et que «les survivants ont détaillé le massacre d’un village».

«En s’appuyant sur le ‘‘témoignage’’ de trois (3) soi-disant ‘‘rescapés’’, AP tente de vendre à l’opinion l’idée de ce qu’elle qualifie de ‘‘forte augmentation des meurtres de civils par les forces de sécurité du Burkina Faso’’. A cet effet, l’agence met en avant les ‘‘certitudes’’ de ses prétendus témoins quant au fait que les auteurs de ces massacres ‘‘étaient des membres des forces de sécurité, et non des djihadistes’’ parce que ‘‘vêtus d’uniformes militaires, dont l’un avec un drapeau burkinabè attaché à lui’’», s’indignent les autorités du Burkina Faso.

«Le Gouvernement est sidéré de voir qu’une agence comme AP puisse forger sa conviction sur des explications aussi simplistes. Il est à craindre qu’elle en soit arrivée à se cacher sous la couverture du journalisme pour prendre une part active à la campagne de communication orchestrée contre le Burkina Faso et dont le but a peine voilé est de jeter le discrédit sur les Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que les Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP) qui mènent avec courage et professionnalisme un combat héroïque pour la reconquête de notre territoire et pour la paix», poursuit le communiqué gouvernemental.

A l’instar des Etats-Unis qui combattent le terrorisme sous toutes ses formes depuis les attentats du 11 Septembre, le Burkina Faso est résolument engagé pour traquer et neutraliser les terroristes partout où ils sont.

La réalité du terrain, les opérations menées sur les fronts par les forces combattantes burkinabè ainsi que les mesures prises par les autorités pour faire face à la situation, font souvent l’objet d’observations pas toujours objectives dans la presse internationale.

Les médias français à l’exemple de RFI, France 24, Le Monde et Jeune Afrique, ont été suspendus par le Burkina à la suite du traitement jugé malintentionné des sujets liés à la crise terroriste à laquelle le pays fait face sans réel soutien de la communauté occidentale.

