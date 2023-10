Le déclin de l’impérialisme-gangstérisme

Voilà où mènent l’impérialisme américain et leurs affidés européens qui faute d’avoir réussi partout dans le monde où ils ont tenté d’imposer leur hégémonie – en miroitant des «valeurs» qu’ils n’ont pas – s’appuient sur le sionisme, le nazisme et l’islamisme comme instruments pouvant faciliter et prolonger leur domination et prédation ! Ils n’ont aucune limite, aucune humanité et aucune morale ! C’est devenu un impérialisme par gangstérisme d’État !

Après avoir subi l’absolu déshonneur en Ukraine qui va se terminer, incessamment, par un échec total des Atlantistes, les voilà s’employer à se mesurer à plus dangereux, qui va leur donner l’estocade, au Moyen-Orient. Un Moyen-Orient qui a plus de ressorts (historiques, politiques, économiques et sociaux) que l’Ukraine, pouvant les mener à la paralysie plus vite qu’ils ne le croient, avec naufrage de leur «bateau» ! «Israël» a toujours été considéré comme une sorte de porte-avions de l’impérialisme occidental dont le commandement est aux USA !

Cette région n’est plus celle des années 90. Même leurs vassaux ; ces rois liges, ont ou semblent changer de camp et de stratégie à force de pression et d’humiliation ! On comprend que les USA y envoient deux porte-avions dans les parages qui peuvent être des cibles inespérées face aux armes modernes actuelles que possèdent certains pays ou groupes de résistants dans cette région !

Un «petit» défi foudroyant d’une résistance du peuple palestinien longuement réprimé, contre ce porte-avions nommés «Israël» ayant pour objectif la colonisation par la spoliation du territoire palestinien et c’est la panique, la mobilisation générale en Occident sionisé en particulier aux USA, en France et en GB et ce plus que pour l’Ukraine, médiatiquement, qui subitement disparaît des radars ; après dit-on plus de 400 mille morts pour les intérêts exclusivement américains ! Pauvres Ukrainiens ! Preuve que le nombril était donc Israël «gardien du Temple impérial» et le sionisme l’arme hégémonique assurant la mainmise sur une région renfermant une énergie inépuisable permettant de gouverner le Monde !

Ils ne savent plus quoi dire et quoi faire que de proférer encore les mêmes et vulgaires mensonges à propos de morts de civils (hommes, femmes, enfants), viols, enlèvements et assassinats d’enfants, de bébés et tutti quanti ! Leur pervertissement est sans fin jusqu’à mépriser la planète.

L’agresseur devient la victime ; le mal devient le bien ; les terroristes deviennent ‘opposants’ puis ‘terroristes’ lorsqu’ils se retournent contre eux ; le résistant qui défend son pays est ‘terroriste’ ; il est interdit d’utiliser «territoires occupés», «résolutions de l’ONU», «violations des Droits de l’Homme» et «Convention de Genève» ; quand on prononce ‘Hamas’ ou ‘Hezbollah’ et autres, il faut le précéder de ‘terroriste’ en complétant par «soutenu et financé par la Syrie et l’Iran» ; quand on prononce ‘Israël’, il est interdit d’ajouter «soutenu et financé par les États-Unis» ; Israël peut bombarder et anéantir, mais l’on doit appeler cela «des frappes chirurgicales» ; les morts civils Israéliens en riposte à une agression, c’est du ‘terrorisme’ par contre si Israël en tue sans distinction, par agression, il faut que cela se comprenne comme «légitime défense» et la réaction de la «communauté internationale» doit se limiter à demander «qu’il le fasse avec retenue» ; la colonisation est une «extension naturelle» ; se développer devient un projet d’agression qui mérite une riposte au moins par des sanctions ; etc. etc. C’est la loi de l’Amérique des sionistes, la loi de l’hostilité permanente, la dictature à l’échelle planétaire.

Mais l’Histoire a toujours montré et démontré que le monde ne demeure jamais ainsi que le veulent ceux qui se prétendent les maîtres du monde. Ce processus de changement planétaire majeur est en cours ; car les tyrannies tombent toujours ! Ce sera le sort irréversible de l’impérialisme et du sionisme !

