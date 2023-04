Le gouverneur de Floride vient de signer la loi autorisant le port d’arme sans permis

Lundi 3 avril le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a signé la modification de la loi : à partir du 1er juillet, il n’y aura plus besoin d’un permis pour avoir une arme sur soi dans son Etat. La majorité républicaine de Floride a choisi que cette arme soit dissimulée (le gouverneur était personnellement d’accord pour que l’arme soit visible). La présidente du sénat de Floride, Kathleen Passidomo, a témoigné de la préférence des shérifs de l’Etat pour que l’arme reste ainsi cachée.

Il y a toutefois beaucoup de mécontents : les défenseurs du 2e amendement de la constitution regrettent que la loi n’autorise pas pleinement ce droit constitutionnel et, a contrario, en Floride comme ailleurs il y a un grand nombre d’opposants au port d’arme. Comme dans les autres Etats, il y a eu des « mass shooting » en Floride, comme par exemple un ex-élève ayant tué 17 personnes dans une école de Parkland en 2018, ou encore un tueur islamiste qui a réalisé un massacre avec 49 tués dans une discothèque gay d’Orlando en 2016.

Jusqu’à présent la loi de Floride autorisait à détenir une arme à son domicile ou bien dans un receptacle de sa voiture, mais pour l’avoir sur soi il fallait un permis et donc avoir effectué l’entraînement qui va avec.

La Floride rejoint ainsi la moitié des Etats américains où il est possible de porter une arme.

La loi avait préalablement été votée par 76 pour et 32 contre à la Chambre des Représentants de Floride et 27 contre 13 au Sénat.

La Floride est aussi un Etat où est appliquée la loi « stand your ground » (défend ton territoire) qui autorise une personne à tuer si elle est menacée (mieux vaut toutefois être en mesure de prouver cette menace en cas de procès !).

Réélu triomphalement en novembre, principalement pour sa politique libertaire durant la crise de la Covid, le gouverneur de Floride tient désormais un agenda politique très à droite. Sans le dire (mais sans non plus le cacher) Ron DeSantis compte se présenter à la Primaire républicaine de 2024 face à son ex-mentor Donald Trump. Ce sera difficile car Trump est à plus de 50% dans les sondages pour cette primaire, et Desantis à deux fois moins, mais… le gouverneur de Floride se positionne ainsi comme le héros de la droite.

Source: https://courrierdesameriques.com/

