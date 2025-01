Procurer de grands bénéfices à l’industrie française de l’armement” et “agiter l’épouvantail russe” sont des raisons pour lesquelles Macron exhorte la France et l’Europe à accélérer leur réarmement, estime auprès de Sputnik Afrique Michel Collon, politologue belge, auteur du livre Ukraine, la guerre des images.

Le Président français milite pour le réarmement de l’Europe face à la possible réduction du soutien américain sous Donald Trump pour deux raisons: il souhaite “procurer de grands bénéfices à l’industrie française de l’armement” et “avoir un ennemi et agiter l’épouvantail russe”, a déclaré à Sputnik Afrique Michel Collon, essayiste et politologue belge, auteur du livre Ukraine, la guerre des images.

“La France est un pays qui a beaucoup désindustrialisé, qui a provoqué beaucoup de pauvreté. Le secteur qui marche encore, avec la finance, c’est l’armement. Donc ça, c’est une première raison: fournir des grosses commandes à ses amis, à ses sponsors de l’industrie de l’armement”, note l’analyste.

En plus, Emmanuel Macron est “un Président assez affaibli, assez détesté”, rappelle-t-il.

“Il a appauvri une grande partie de sa population. C’est l’homme des banquiers, des super-riches, des milliardaires. Et donc, il est détesté. Il n’a même plus de gouvernement valable, il n’arrive plus à faire passer sa politique. Donc, il y a le besoin d’avoir un ennemi et d’agiter l’épouvantail russe et de dire: ‘Voilà, moi, je vous protège contre les méchants Russes qui vont vous attaquer'”, a poursuivi M.Collon.

Il y a toutes sortes de récits qui circulent en Europe occidentale: que “Poutine ne va pas s’arrêter à l’Ukraine, qu’il va envahir l’Europe”. “Il faut se rendre compte de toute cette propagande”, a conclu l’expert.

Le 20 janvier, le Président français avait présenté ses traditionnels vœux aux armées, traçant les grands axes d’actions pour les forces armées en 2025. Il avait notamment salué le réarmement de l’Europe, affirmant que l”‘Europe ne peut espérer assurer sa paix et sa sécurité en continuant de dépenser moins que les autres continents ou espaces politiques”.

