L’élection de Mohamed Boudra, président de l’Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC), maire de la ville d’Al Hoceima, à la présidence de l’organisation Cités et gouvernements locaux unis (CGLU-Monde), représente l’expression d’une ambition africaine partagée.

Cette élection est avant tout l’expression d’une ambition africaine partagée, d’une dynamique continentale vertueuse et d’une solidarité agissante, c’est l’Afrique qui, à travers du Maroc, est mise à l’honneur.

L’élection de M. Boudra est intervenue, à l’occasion du sommet mondial des dirigeants locaux et régionaux, convoqué par Cités et gouvernements locaux unis (CGLU), qui s’est tenu dans la ville de Durban (Sud-Est de l’Afrique du Sud).

Cette élection reflète l’image positive d’une Afrique confiante, qui avance à pas déterminés sur la voie de son émergence et qui se donne les moyens de ses ambitions et cet évènement revêt une connotation particulière pour le Royaume.

Il symbolise une consécration renouvelée de la Vision, novatrice et avant-gardiste de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui érige les principes et valeurs démocratiques en priorité absolue d’un modèle de gouvernance inclusif et résolument tourné vers l’avenir et le Maroc a aussi fait le choix stratégique d’une régionalisation avancée, cohérente dans son articulation et globale dans sa portée, pour optimiser les mécanismes de gestion territoriale et renforcer la gouvernance locale.

Le Royaume est aujourd’hui une fois de plus conforté dans ce choix, appuyé dans ses efforts et félicité dans sa démarche, notant que les gouvernements locaux et les collectivités décentralisées sont les pierres angulaires de cette stratégie et leur renforcement constituent un impératif à toute politique qui se veut créatrice d’une société plus juste et plus paisible.

De ce fait, les réponses les plus pertinentes aux enjeux transversaux comme le développement durable ou encore le changement climatique se trouvent bien souvent à l’échelle locale qui est la première interface de proximité avec le citoyen.

C’est dans un esprit de partage, de solidarité et d’échange d’expertises et d’expériences que le Maroc et la coprésidence de l’Afrique du Sud entamerons un mandat qui se fera, sans doute, au bénéfice d’une gestion des territorialités toujours plus efficiente permettant ainsi aux différentes régions du monde de remplir pleinement les missions fondamentales qui leurs incombent.

