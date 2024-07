Ouagadougou, 23 juil. 2024(AIB)-Le Niger a affiché sa compassion au Togo, après une attaque terroriste samedi dernier et a montré sa disponibilité à trouver des solutions avec lui contre le fléau.

Le président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’État, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani, a présenté, le lundi 22 juillet 2024, au gouvernement et au peuple togolais ses condoléances les plus attristées suite à l’attaque terroriste ayant occasionné des pertes en vies humaines et d’importants dégâts matériels le 20 juillet 2024.

En ces moments particulièrement pénibles, le Chef de l’Etat, présente, au nom du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), du Gouvernement, du peuple nigérien, et en son nom propre, « au peuple togolais et aux familles endeuillées, ses condoléances les plus attristées et sa profonde compassion, ainsi que son souhait d’un prompt rétablissement aux blessés ».

« Je voudrais vous assurer du soutien total et indéfectible des Autorités et du peuple nigérien à l’endroit des Autorités et du peuple togolais frère dans cette dure épreuve » écrit le Chef de l’Etat nigérien.

Il souligne que « les Autorités et le peuple nigérien, sensibles et reconnaissants du soutien que vous leur avez apporté dans les moments difficiles qu’ils traversent depuis les évènements du 26 juillet 2023, se tiennent entièrement à votre disposition pour œœuvrer ensemble à la recherche de solutions aux défis communs auxquels nous sommes confrontés » conclut le Chef de l’Etat nigérien, le général Abdourahamane Tiani.

Agence d’information du Burkina avec Agence nigérienne de presse

Source: https://www.aib.media/

