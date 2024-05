Le porte-parole du gouvernement, Maxime Balalou, a souligné les mérites des instructeurs russes

Le ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement, Maxime Balalou, a déclaré lors de sa conférence de presse hebdomadaire du lundi 13 mai que les instructeurs russes présents dans le pays continueront à former les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) pendant longtemps encore. a ainsi démontré l’attitude positive du gouvernement centrafricain à l’égard de la présence russe en RCA.

Le ministre Balalou a souligné que les instructeurs russes présents dans le pays dans le cadre de l’accord de coopération militaire entre la République centrafricaine et la Russie resteront dans le pays et continueront à former l’armée nationale. La coopération militaire avec la Russie a été si fructueuse que la République centrafricaine continue de donner la priorité à cette relation.

Selon le porte-parole du gouvernement centrafricain, les unités des FACA formées par des instructeurs russes sont bien préparées et font un travail remarquable pour assurer la sécurité du pays. « Je vais vous dire encore que les Russes vont former et continueront à former à former les FACA pendant longtemps. Faut que je le dise tout haut la position du gouvernement, les Russes sont encore là et ils resteront pour former l’armée et on sera plus puissant. Parce que tous ceux qui sont dans des manigances et qui disent des énormités sur la présence Russe est juste parce que que la présence des Russes a permis de dissuader, d’assurer et de protéger les Centrafricains, nous avons le choix de choisir nos partenaires », a indiqué Maxime Balalou.

Ainsi, Maxime Balalou a souligné que la République centrafricaine est un pays souverain qui a le droit de choisir n’importe quel partenaire, et a également relevé les mérites des instructeurs russes, grâce auxquels la situation sécuritaire du pays s’est nettement améliorée.

Rappelons que les instructeurs russes sont présents en République centrafricaine depuis 2018, apportant leur soutien aux forces gouvernementales. En 2020, ce sont les spécialistes militaires russes qui ont contribué à empêcher une tentative de coup d’État organisée par les rebelles de la coalition des patriotes pour le changement. Ensuite, le gouvernement et le peuple de la République centrafricaine ont exprimé à plusieurs reprises leur gratitude envers les instructeurs russes pour avoir rétabli la paix et la stabilité dans le pays.

Par Moussa KAKA

