Le Premier ministre du Sénégal attendu à Nouakchott ce dimanche

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko se rend en Mauritanie pour trois jours, alors que le projet gazier transfrontalier Grand Tortue Ahmeyim franchit une étape décisive avec l’ouverture de son premier puits.

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko entame ce dimanche une visite officielle de trois jours en Mauritanie, a appris APA de sources gouvernementales. Ce déplacement intervient au lendemain de l’ouverture du premier puits de gaz du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA), un moment clé du développement de ce gisement transfrontalier, exploité conjointement par les deux pays. « L’ouverture des puits du gaz est une étape historique pour le Sénégal », avait déclaré Birame Souleye Diop, ministre sénégalais de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, lors de l’ouverture du premier puits.

Le projet GTA, l’une des plus importantes découvertes gazières en eaux profondes d’Afrique de l’Ouest, est développé en partenariat par la Société mauritanienne des hydrocarbures (SMH), Petrosen, bp et Kosmos Energy.

« Ce partenariat exemplaire avec le Sénégal démontre la capacité de nos deux pays à atteindre ensemble des objectifs ambitieux », avait souligné le ministre mauritanien de l’Énergie, Mohamed Ould Khaled, évoquant un « avenir énergétique prometteur » pour la région.

Selon un communiqué de BP, le champ gazier devrait produire environ 2,3 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) annuellement. L’opérateur britannique confirme avoir réussi les premières extractions vers le navire de traitement flottant.

« C’est une étape remarquable pour cet important mégaprojet », s’est félicité Gordon Birrell, vice-président exécutif de BP chargé de la production. Il souligne que les ressources gazières sont exploitées à des profondeurs atteignant 2 850 mètres et que ce projet répond « à la demande énergétique mondiale actuelle ». « L’importance de l’Afrique dans le système énergétique mondial augmente et ces nations ont désormais des rôles plus importants à jouer », a-t-il ajouté.

Le projet GTA génère déjà des retombées socio-économiques significatives avec la création de plus de 3 000 emplois locaux et l’implication d’environ 300 entreprises locales en Mauritanie et au Sénégal. Un programme de formation d’apprentis a également été mis en place, comptant 47 techniciens en préparation pour les futures opérations offshore.

BP et ses partenaires ont par ailleurs lancé un programme d’investissement social de plusieurs millions de dollars dans les deux pays. Ce programme vise à améliorer la qualité de vie locale et à créer des opportunités de croissance à long terme, en se concentrant sur la santé communautaire, le développement économique, la sensibilisation environnementale et l’éducation.

