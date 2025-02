ACCRA, 2 février (Xinhua) — Le président ghanéen John Dramani Mahama a appelé les pays africains à accroître leurs investissements dans les infrastructures afin d’accélérer l’agenda de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

Lors d’une session des chefs d’Etat tenue samedi dans le cadre des Dialogues sur la Prospérité en Afrique (APD 2025), M. Mahama a déclaré que le continent africain pouvait débloquer son marché unique de mille milliards de dollars en investissant dans les infrastructures essentielles nécessaires au bon fonctionnement de la zone de libre-échange.

“Nous devons investir dans des réseaux routiers et ferroviaires efficaces, des aéroports, des ports maritimes et la connectivité numérique. Nous devons renforcer la chaîne d’approvisionnement sur le continent afin de garantir que nos industries produisent des biens et des services qui répondent aux normes nationales et mondiales”, a insisté M. Mahama.

“La ZLECA change la donne. Pour en profiter pleinement, les gouvernements africains doivent travailler main dans la main avec le secteur privé par le biais de zones économiques spéciales afin de faciliter la production et le commerce”, a-t-il déclaré.

M. Mahama a également appelé à un meilleur accès au financement pour les petites et moyennes entreprises et à des investissements dans l’enseignement technique et professionnel pour doter les jeunes des compétences nécessaires pour l’avenir.

Il a déclaré que le Ghana était fier d’accueillir les Dialogues sur la Prospérité en Afrique, un événement annuel organisé par le Réseau pour la prospérité en Afrique, un groupe de réflexion sur le développement à l’échelle du continent, en collaboration avec le Secrétariat de la ZLECA, et a promis son soutien continu pour sa réussite. Fin

Source: https://french.news.cn/

