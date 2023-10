Le président tunisien rejette l’aide financière annoncée par l’UE

Le président tunisien a souligné que «la Tunisie est ouverte à la coopération mais n’acceptera, en aucun cas, ce qui ressemble à des actes de charité».

Le président tunisien Kaïs Saïed a refusé une enveloppe financière destinée à soutenir le budget de l’État, présentée par l’Union européenne.

C’est ce qu’a indiqué un communiqué de la présidence tunisienne, lundi, à l’issue d’une rencontre entre Saïed et le ministre des Affaires étrangères Nabil Ammar, au cours de laquelle il a évoqué «les relations entre la Tunisie et l’Union européenne… notamment la récente offre budgétaire présentée par l’UE pour soutenir le budget de la Tunisie et lutter contre l’immigration clandestine».

Le président tunisien a souligné que «la Tunisie est ouverte à la coopération mais n’acceptera, en aucun cas, ce qui ressemble à des actes de charité». «Notre pays et notre peuple ne veulent pas de cette sympathie et ne l’acceptent pas si elle est sans respect», a-t-il assuré.

Et d’ajouter, «la Tunisie rejette ce qui a été annoncé ces derniers jours par l’Union européenne, non pas en raison de son montant dérisoire, mais par ce que les caisses du monde entier ne valent rien face à la dignité de notre peuple».

«Cette proposition enfreint le protocole d’accord signé en Tunisie et contredit l’esprit qui a prévalu lors de la conférence de Rome en juillet dernier, qui était une initiative tuniso-italienne», a-t-il poursuivi.

Le 16 juillet dernier, la Tunisie et l’Union européenne ont signé un protocole d’accord sur un «partenariat stratégique global» entre les deux parties dans plusieurs domaines, notamment la promotion du commerce et la lutte contre la migration irrégulière, et dont la valeur dépasse les 750 millions d’euros.

Le 22 septembre, la Commission européenne a annoncé qu’elle commencerait à débourser «dans les prochains jours» les fonds prévus dans le cadre de l’accord conclu en juillet avec la Tunisie avec pour objectif de faire baisser les arrivées de migrants depuis les côtes tunisiennes, a rapporté la presse étrangère.

Selon la porte-parole de la Commission européenne, Ana Pisonero, la Commission a annoncé une aide budgétaire de 60 millions d’euros pour la Tunisie et un paquet d’assistance opérationnelle sur la migration d’environ 67 millions d’euros, qui seront déboursés dans les prochains jours.

«La Tunisie met tout en œuvre pour démanteler les réseaux criminels qui sont impliqués dans le trafic d’êtres humains et d’organes humains, sans compter que notre pays n’a jamais été la cause de cette misère que vivent la plupart des Africains», a souligné Saïed.

Le 26 septembre, le président tunisien Kaïs Saïed a chargé le ministère des Affaires étrangères de notifier sa décision, de reporter la visite prévue cette semaine d’une délégation de la Commission européenne en Tunisie, à une date ultérieure qui sera convenue entre les deux parties.

source : Agence Anadolu

