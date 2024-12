« Tous les mécanismes internationaux doivent être utilisés efficacement pour empêcher Israël d’exploiter la situation en Syrie », a déclaré Recep Tayyip Erdogan.

ANKARA, 20 décembre (TASS) – Les pays occidentaux, et en premier lieu les Etats-Unis, doivent mettre un terme aux agissements d’Israël en Syrie avant qu’il ne soit trop tard, a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan.

“Les pays occidentaux, et notamment les Etats-Unis, ont la responsabilité majeure de stopper Israël. Ils doivent proclamer haut et fort que l’occupation israélienne du territoire syrien est inacceptable. L’agression israélienne, qui constitue une menace pour la paix et la stabilité dans notre région, doit être stoppée avant qu’il ne soit trop tard. Sinon, demain, le boomerang israélien sera dirigé contre ceux qui soutiennent le pays dans toutes les situations”, a déclaré M. Erdogan à la presse depuis son pool, à son retour du Caire où il avait participé à un sommet de l’Organisation de coopération économique (OCDE) D-8.

“Israël a violé le droit international. Le monde est resté silencieux lorsqu’il a bafoué le droit international à Gaza. Il a également occupé des territoires au Liban, où le sang a coulé, et le monde est resté silencieux une fois de plus. Aujourd’hui, la Syrie est la cible de l’irresponsabilité d’Israël”, a souligné M. Erdogan, citant la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies de 1967. “La résolution condamne l’occupation du plateau du Golan par Israël et exige son retrait de la région. Il est important que la communauté internationale prenne des mesures pour mettre en œuvre la résolution”, a déclaré le président turc.

« Tous les mécanismes internationaux doivent être utilisés efficacement afin d’empêcher Israël d’exploiter la situation en Syrie », a ajouté Erdogan.

