Et, entre le centre et l’extrême droite se tient la droite classique, Les Républicains (LR), affaiblis mais toujours debout et qui se retrouveront en position d’arbitre avec 61 députés.

Accord de gouvernement ?

Concrètement, soit la coalition Ensemble! d’Emmanuel Macron passe un contrat avec d’autres partis, à l’image des accords de gouvernement en Allemagne, soit elle négocie au coup par coup selon les textes qu’elle veut faire passer, mais plus le nombre de députés manquants pour atteindre 289 est élevé, plus c’est difficile.

Mais certaines voix pourraient appeler à passer un accord de gouvernement, comme l’ancien ministre de droite Jean-François Copé qui affirme qu’un “pacte de gouvernement est vital entre Macron et LR pour lutter contre la montée des extrêmes”. L’addition des députés Ensemble! et LR permettrait d’atteindre la majorité absolue.

La France “fait un saut dans l’inconnu politique. Séisme à l’Assemblée: des bataillons bruyants et querelleurs vont s’installer de part et d’autre de l’hémicycle et le transformer en chaudron bouillonnant de passions. C’est toute la physionomie de notre débat démocratique qui – on le verra si Elisabeth Borne se plie à l’exercice de la déclaration de politique générale – va en être profondément affectée”, anticipe Le Figaro.