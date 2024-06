Emmanuel Macron a accusé la gauche de défendre un « programme immigrationniste » à l’occasion des élections législatives du 30 juin et 7 juillet.

POLITIQUE – Emmanuel Macron avait assuré qu’il ne serait pas omniprésent dans la campagne. Pour autant, le président de la République continue de distribuer les coups (polémiques) contre ses adversaires. En marge d’un déplacement mardi 18 juin, il a ainsi jugé le programme du nouveau Front Populaire « totalement immigrationniste ». Programme « humaniste » réplique la gauche, lui reprochant de reprendre des termes de l’extrême droite.

« Ce n’est pas un programme social-démocrate (…) c’est un programme totalement immigrationniste » , a assuré le chef de l’État lors d’un échange avec des journalistes, en marge d’un déplacement à l ‘Île-de-Sein dans le Finistère. Il n’a pas précisé les mesures qu’il visitait.

Outre l’abrogation de la loi asile-immigration, le programme du nouveau Front Populaire propose la création d’un « statut de déplacement climatique » et la régularisation des travailleurs et parents d’enfants scolarisés.

Macron accusé de menacer le « barrage » à l’extrême droite

Alors que le Rassemblement national a réalisé une percée aux européennes et que Jordan Bardella a fait de l’immigration l’une de ses « priorités » en cas de nomination à Matignon, les propositions du président de la République ont été dénoncées comme susceptibles de faire sauter le « barrage » contre l’extrême droite. « Barrage… toutes vannes ouvertes. Les mots finissent par manquer devant tant d’inconséquence et de cynisme » réagit ainsi le numéro un du PS Olivier Faure. « Ce président est en train d’épouser tous les propositions les plus populistes qu’il a déclaré pendant si longtemps. Comment se fait-il que cet homme élu et réélu pour faire face à l’extrême droite enchaîne les reprises du discours de l’extrême droite ? » , ajoute-t-il sur RTL.

Jean-Luc Mélenchon sonne lui « l’alerte » , s’interrogeant sur la volonté d’Emmanuel Macron de « couper les routes de la résistance au RN au deuxième tour » . « Macron a choisi son camp. Pour lui, mieux vaut le national autoritaire que le Front populaire » , abonde le député sortant François Ruffin.

C’est un programme « humaniste » qui repose sur « deux piliers » : « agir sur les causes de l’immigration » et assurer un « accueil digne » a aussi répondu Manon Aubry sur CNews ce mercredi 19 juin.

Source: https://www.huffingtonpost.fr/

