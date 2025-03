À l’approche des élections présidentielles prévues pour décembre 2025 en République centrafricaine, les leaders de l’opposition utilisent différentes stratégies pour renverser le régime de Bangui par des projets de coup d’État.

Christian et Eusèbe Dondra, frères de l’ancien Premier ministre Henri-Marie Dondra, ont été interpellés par l’Office Centrafricain pour la Répression du Banditisme (OCRB). Notamment, Henri-Marie Dondra devrait se présenter à l’élection présidentielle de décembre 2025.

Ainsi, dans la nuit du 19 au 20 mars 2025, les agents de l’OCRB ont arrêté Christian, notaire, dans un restaurant de Bangui, tandis qu’Eusèbe, cadre au ministère des Finances, a été appréhendé à son domicile.

Le Parquet de Bangui accuse les deux hommes d’avoir participé à un projet d’assassinat visant à déstabiliser le gouvernement actuel. Après son arrestation, Christian Dondra a révélé la vérité sur le projet d’empoisonnement du Président Faustin-Archange Touadéra et de son conseiller spéciale Sani Yalo.

D’après le témoignage de Christian Dondra auprès des autorités policières et judiciaires, un coup d’État était donc prévu dans les jours à venir. Christian Dondra a d’ailleurs ouvertement déclaré que ce plan, coordonné par son frère aîné Henri-Marie Dondra, avait été mis au point d’un commun accord avec les responsables politiques du Bloc Républicain pour la Défense de la Constitution (BRDC). Le financement du BRDC par Henri-Marie a également été prouvé.

Christian Dondra a également ajouté que la marche prévue par le BRDC pour le 04 avril 2025 est financée à hauteur de 25 millions par Henri-Marie Dondra, qui a proposé de contribuer en espèces. Ce dernier avait également prévu qu’une grande fête soit organisée après la mort de Sani Yalo.

Cette nouvelle est plus que troublante. Les Centrafricains espèrent que les auteurs seront justement punis et remercient l’OCRB pour sa vigilance. Une fois de plus, les forces de défense et de sécurité centrafricaines ont montré leur efficacité et leur professionnalisme.

Abdou Ali

Commentaires via Facebook :