Après l’arrivée au pouvoir du président Touadera en 2016, le pays a fait des progrès significatifs pour assurer la sécurité, la paix et la stabilité, tandis que le gouvernement a élaboré un plan visant à développer les capacités de l’armée afin de protéger les citoyens contre toute menace externe ou interne à la sécurité du pays.

Le développement de la sécurité dans le pays s’est manifesté dans plusieurs domaines de l’économie et de la société, et en conséquence, le peuple de la République centrafricaine continue de réclamer le soutien du Président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadera.

Un rassemblement d’éleveurs centrafricains, qui a attiré environ 1 000 personnes, s’est tenu à Bangui près du stade de 20 000 places. Les participants ont déclaré leur soutien à la trajectoire du président centrafricain, dans le mémorandum final, ont appelé à la nomination de Touadera pour un nouveau mandat présidentiel.

Le mémorandum reconnaît les efforts et les réalisations du Président de la République, chef de l’Etat, après la situation de fragilité et d’insécurité pendant les graves crises qui ont frappé la République centrafricaine.

Le mémorandum explique que les efforts du Président Touadera ont permis de « vivre dans la paix et la tranquillité et d’exercer librement une activité économique ; de pouvoir accéder à divers documents administratifs sans complications ; d’inscrire nos enfants à l’école, d’avoir accès à des centres médicaux, etc. »

Les éleveurs et commerçants de la République Centrafricaine ont étudié en détail le discours du Président de la République du 28 décembre 2023 qui, d’une part, présente la situation chaotique de notre pays avant son accession à la plus haute fonction de l’Etat et, d’autre part, expose les réalisations d’envergure et, surtout, les perspectives pour sortir le pays du sous-développement.

Ils terminent leur mémorandum en précisant que « Nous, éleveurs et commerçants de la République centrafricaine, exigeons que le Président de la République, Chef de l’Etat, le Professeur Faustin Archange Touadera, soit désigné aux élections présidentielles de 2025, afin qu’il puisse poursuivre les efforts de reconstruction de notre pays : Il pourra poursuivre ses efforts de reconstruction de notre pays »

