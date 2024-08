L’extrême droite américaine se retourne contre l’équipe de campagne de Trump: “Vous perdez le soutien de ceux qui croyaient en vous”

La campagne du candidat républicain à la présidence Donald Trump fait l’objet de critiques inattendues. Certains influenceurs d’extrême droite estiment que l’entourage de l’ancien président le pousse trop vers le centre pour convaincre les électeurs indécis. Ils menacent même d’une “guerre numérique” s’il ne durcit pas davantage sa ligne.

Le commentateur politique nationaliste, ultraconservateur et négationniste Nick Fuentes a notamment manifesté son mécontentement. Dans un post sur X qui a déjà été vu 2,6 millions de fois, il a déclaré la guerre à l’équipe de campagne de Trump. “Nous soutenons Trump, mais sa campagne a été détournée par les mêmes conseillers, lobbyistes et donateurs qu’il a vaincus en 2016, et ils sont en train de la ruiner. Sans changements radicaux, nous nous dirigeons vers une perte catastrophique”, estime-t-il. Il demande à ses partisans de bombarder de messages l’équipe de Trump et souhaite aussi augmenter la pression “dans le monde réel”.

Nick Fuentes appelle même ses partisans à ne pas donner leur voix à Trump pour l’instant. “S’ils m’accusent ensuite d’être responsable de sa défaite, qu’il en soit ainsi. Trump aura alors perdu parce qu’il ne voulait plus parler à la nation ‘MAGA’ (Make America Great again, NDLR) qu’il avait en 2016.”

La militante d’extrême droite Laura Loomer appelle également à un changement de cap. Selon elle, la “faiblesse” de l’équipe de campagne de Trump ne lui a pas rendu service et il est nécessaire d’adopter une “approche plus offensive”. “Cela doit changer RAPIDEMENT”, a-t-elle pesté sur X.

Nation “MAGA”

Candace Owens, une influenceuse d’extrême droite qui compte plus de cinq millions de followers sur X, est du même avis. Dans un podcast, elle parle même d’une guerre interne au sein du mouvement ‘MAGA’. Ce qui, selon elle, est le résultat de l’atténuation du discours de Trump pour le rendre plus attrayant aux yeux des électeurs plus modérés. “Je ne sais plus qui conduit le bus ‘MAGA’. Vous perdez le soutien des gens qui croyaient en vous. Mais vous avez besoin de ces personnes”, dit-elle.

L’importance des millions de militants d’extrême droite pour la campagne de Trump ne peut être sous-estimée. Trump les avait pris en considération lors des élections de 2016 et 2020 et les avait même accueillis à la Maison-Blanche lorsqu’il était président. Les militants d’extrême droite affirment donc clairement qu’ils n’ont aucun problème avec le magnat de l’immobilier lui-même, mais seulement avec son équipe de campagne.

Cette fois, Trump a rassuré sur sa plateforme Truth Social en affirmant qu’il est “en tête dans presque tous les VRAIS sondages” et que son équipe “se débrouille très bien”.

“Fuentes est un loser complet”

Le colistier de M. Trump, JD Vance, va même plus loin en qualifiant M. Fuentes de “loser complet” lors d’une interview accordée à la chaîne d’information américaine CBS News. La seule réponse correcte est d’ignorer les “trolls comme lui jusqu’à ce qu’ils disparaissent d’eux-mêmes”.

Ces dernières semaines, M. Trump n’a pas obtenu de bons résultats dans les sondages. Depuis que Kamala Harris est devenue la candidate démocrate à l’élection présidentielle, elle a pris le dessus. Non seulement elle est en tête au niveau national, mais elle fait mieux ou aussi bien que Trump dans la plupart des États.

Source: https://www.7sur7.be/

